Volkswagen weert zich tegen klagende klanten

Dieselgate ettert nog door. Volkswagen dwingt handelaren klanten nu te laten ondertekenen dat ze geen rechtszaken gaan voeren.

Volkswagen dieselgate was een kleine tien jaar geleden groot nieuws. Voor het eerst bleek dat een groot autoconcern moedwillig sjoemelde met uitstootcijfers om stinkdiesels te kunnen verkopen. Er was zelfs software ingebouwd om een en ander te bewerkstelligen. Jarenlang hielden honcho’s vol van niks te hebben geweten. Maar zoals wel vaker bij grote instanties die proberen te ontkennen, te traineren, te liegen en te bedriegen kwam de waarheid uiteindelijk uit. Het waren allemaal boeven geweest.

De val van roem naar hoon was fors voor mannen als Wendelin Wiedeking en dergelijke. Van de gevierde man werden zij opeens beklaagden in de rechtszaak en kregen ze een zwart balkje voor de ogen. Wel terecht natuurlijk, bij dergelijk cynisch gesjoemel en vooral ook de daarop volgende ontkenning daarvan.

In Amerika ging Volkswagen keihard voor de bijl. Ruim dertig miljard boete moest het bedrijf betalen. Terwijl het op de beurs destijds ongeveer vier keer zoveel waard was. Dat is wel flink inleveren. In Europa is de rechtsgang wat minder rigoreus en komt Volkswagen weg met af en toe kleinere nederlagen tegen kleinere partijen. Toch is het merk nu, zoveel jaar na dato, nog steeds bang voor de rechter.

Uit een interne memo van Audi in handen van Manager Magazin, blijkt namelijk dat het grote Volkswagen AG handelaren dwingt kopers van ‘sjoemeldiesels’ te willen laten ondertekenen dat zijn geen rechtszaken gaan voeren. Zij moeten om kort te gaan verklaren dat ze weten een sjoemeldiesel te kopen, met al diens voor- en nadelen. Het is een beetje een cynische move. Maar aan de andere kant; miljoenen stinkdiesels rijden nog rond en worden oud. Je wil als bedrijf niet over tien jaar nog een keer fors in de buidel moeten tasten voor een oude Polo slowmotion.

Dat op zich snappen we wel, maar misschien moet Volkswagen dan eens een keer ook in Europa echte verantwoording nemen. Niet mensen jarenlang aan het lijntje houden voor de rechter, maar actie. Een groots gebaar, mensen ruimhartig compenseren en dan door. Zo heurt dat ten opzichte van je klanten, als grote, nette instantie. Waarvan akte.