Red Bull: “Mercedes probeert ons te naaien”

Wrevel alom in de F1-paddock. What else is new?

De hoofdpersonen van Red Bull Racing zijn allerminst te spreken over hun cocullega’s van Ferrari en Mercedes. Inzet van de nieuwe fittie is de gestandaardiseerde voorvleugel die de FIA volgend jaar invoert om inhalen te bevorderen. De invoering van aerodynamische eenheidsworst stond al langer op het verlanglijstje bij sommige facties in de F1, maar werd een prioriteit nadat er bijna niet ingehaald werd tijdens de Grand Prix van Australië.

Red Bull Racing is bepaald geen fan van het ding. De renstal van Max en Daniel moet het traditioneel hebben van superieure aerodynamica. Volgens Helmut Marko heeft grote concurrent Mercedes dan ook alleen maar vóór de nieuwe vleugel gestemd om hen een loer te draaien, zo geeft hij te kennen aan tijdschrift Auto Motor und Sport:

De enige reden dat Mercedes vóór heeft gestemd, is omdat zij al aan het maximaal haalbare met hun aerodynamicapakket zitten. Zij willen opnieuw beginnen omdat ze heel goed weten dat deze maatregel negatief uit zal pakken voor ons.

Ook Red Bull teambaas Christian Horner was naar verluidt woest toen bekend werd dat de standaardvleugel een voldongen feit is. Toto Wolff, zijn evenknie bij Mercedes, doet ondertussen echter alsof zijn neus bloedt:

Ik heb hem [Horner] nog nooit zo woedend gezien. Het lijkt hem enorm te frustreren. Ik heb geen idee waarom. Voor ons was het een fifty-fifty beslissing. We willen het werk ondersteunen dat reeds is gedaan. De kant die ze [de FIA] op willen ziet er goed uit.

Stiekem zal Toto echter écht wel weten wat de reden is van Horners woede. Heel simpel gezegd is aerodynamica Red Bulls troefkaart en motorvermogen die van Mercedes (en Ferrari). Met de standaardisatie van een belangrijk deel van het aero-pakket neem je een deel van RBR’s kracht weg.

Tegelijkertijd heeft Horner wel wat boter op zijn hoofd. De eerste kans die de Brit zou hebben om een standaard motor in te voeren zou hij direct pakken ‘in het belang van de sport‘. De grote woede van de Brit lijkt dan ook vooral voort te komen uit het feit dat hij dit wedstrijdje verloren heeft.