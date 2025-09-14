Volkswagen doet hun eigen versie van Ken Block-klassieker

Omdat Volkswagen een speciale rally-Polo bouwde, zou het zonde zijn om niet even wat leuks ermee te doen.

Dit jaar viert Volkswagen de 50ste verjaardag van de Polo. Deels met de aankondiging dat de ID. 2All in productie gaat als ID. Polo (GTI), deels met een laffe speciale editie en deels met een leuke livery voor een Polo-rallyauto. Die natuurlijk een knipoog is naar de bijzondere Harlekin-editie van de Polo (Typ. 6N).

Project Drift

Tijd voor Volkswagen om eens iets leuks te doen met deze rally-Polo. En het resultaat lijkt op iets wat we al jaren kennen. Volkswagen neemt de Polo namelijk mee naar een containerhaven in Zuid-Afrika. Daar zet Volkswagen een Rally Cross (RX)-versie van de Polo met deze livery mee, bestuurd door meermaals winnende RX-coureur Johan Kristoffersson. Vervolgens wordt de containerhaven neergezet als speelveld en wordt Kristoffersson losgelaten om de Polo zijn sporen te geven. Met als leuke twist dat ‘ie onderweg ook nog even switcht naar de minstens even succesvolle WRC-versie.

Zoals je wellicht doorhebt: het doet erg denken aan de ‘Gymkhana’-video’s van Ken Block. Maar het leuke eraan is juist dat Gymkhana een beetje een karikatuur van zichzelf geworden is: hele gelikte stunts, maar vroegâh gewoon Block met een gepeperde Impreza zien ronddriften was eveneens een spektakel. Volkswagen en Kristoffersson laten die klassieke versie toch een beetje herleven.