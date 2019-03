Van deze blauwe auto krijg je een bruine onderbroek

Toch een modekleur geweest, zo'n aardse tint.

Vaak horen we de klacht dat supercars te lief zijn geworden. Iedereen kan in een Chiron, 918 Spyder of Lamborghini Aventador stappen zonder te verongelukken. Met hun automaten en vierwielaandrijving doen we lacherig over ze: auto’s om je schoonmoeder mee af te zetten op het station! Het zijn niet alleen die genoemde voorbeelden, maar ook Pagani’s, McLarens en Ferrari’s hebben een prestatiepotentieel dat vrij bereikbaar is. Ze zijn dociel, relatief betrouwbaar en voorzien van actieve en passieve veiligheidssystemen.

Voor mensen die hun witte onderbroek in het bruin wensen hebben we goed nieuws: Zenvo doet nog steeds mee! Zenvo is een Deense fabrikant. Naast uitstekende vrije trappen-specialisten kunnen ze blijkbaar ook supercars produceren. De Zenvo is voor mensen die geen deodorant gebruiken en een pedicure scoren. Een echte mannenauto dus.

Eigenlijk hoeven we alleen maar de specs op te noemen van dit koolstofvezel monster. Onder de kap huist namelijk een 5.9 liter V8, voorzien van een mechanische compressor én een turbo. Dit blok is goed voor nét geen 1.200 pk en die worden allemaal op de achterwielen afgevuurd. Schakelen geschied met een zeventraps sequentieel bedienbare transmissie. Wie extreem goed is met het gaspedaal, kan in 2,8 seconden naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid is begrensd op 325 km/u. De prijs is 2 miljoen euro, nog voordat je de optielijst erbij pakt. Slik.