Dit is de Honda Urban EV Concept

Een heet elektrische hatchje van Honda.

Het is nog steeds de vroege ochtend van de allereerste persdag van de IAA 2017, maar er begint zich nu al een trend af te tekenen. Is dit het jaar van de definitieve doorbraak van de EV? Gevoelsmatig is het aandeel van alle nieuwe aankondigingen dat elektro-gebakjes betreft groter dan ooit.

Honda doet ook een duit in het zakje met deze Urban EV Concept. Achter deze generieke naam gaat een op het oog best guitig karretje schuil. De compacte hatch is 10 centimeter korter dan de Jazz en doet ons denken aan de Golf I met zijn hoekige koets en ronde koplampen. Sowieso wordt het tijd dat ronde koplampen terugkomen van weggeweest.

Ondanks de looks die terug lijken te grijpen naar het verleden kijk je hier naar een Honda van de toekomst. Op de grille kan je teksten projecteren om andere weggebruikers te groeten of te voorzien van ‘welgemeend advies’. In het interieur zit je achter een ontiegelijk groot scherm dat zich lichtjes om je heen vouwt. Als het goed is blijft het niet alleen bij een concept. Dat valt althans op te merken uit de woorden van CEO Takahiro Hachigo.