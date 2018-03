De Hyundai Kona is een heuse pionier

Je zou deze auto weleens vaker kunnen gaan zien dan je lief is denkt.

Het is namelijk de eerste volledig elektrisch compacte SUV op de Europese markt. En als er één segment is dat als een speer gaat in Europa, is het wel het segment van de compacte SUV. Als de EV dus ook nog een vlucht neemt, heeft Hyundai een gouden combinatie in handen.

De prestaties van de Kona Electric zijn ook helemaal niet verkeerd. Er komen twee versies op de markt, met respectievelijk een 39,2 kWh en 64 kWh accupakket. De eerste levert 135 pk en komt zo’n 300 kilometer ver op een ‘tank’, de tweede levert 204 pk en heeft een actieradius van 470 kilometer. Daarbij gaat de tweede ordentelijk van kiet: in 7,6 seconden accelereer je van ‘nul naar honderd’.