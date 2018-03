Bommelding op de beurs van Genève: de Fiesta WRC

Alarm fase 11.

Booooomba! We hebben de Fiesta WRC met zijn bizarre wielkasten al een keer eerder behandeld, maar het is natuurlijk indrukwekkender om zo’n ding in het echt te zien. Ford kwam beursgangers tegemoet door de Fiesta WRC op hun stand te parkeren. En dat helemaal schoon, zonder blubber, sneeuw of gravel erop.

Inmiddels in het WRC-seizoen van 2018 alweer twee rally’s oud. Titelverdediger Sébastien Ogier is het jaar goed begonnen met een overwinning in de Monty met de Fiesta. De tweede rally van het jaar in Zweden ging echter naar Thierry Neuville in de Hyundai. De Fiesta zal er dus nog even zijn brede schouders onder moeten zetten.