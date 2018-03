De gekke naam van de Italdesign Zerouno Roadster

Het dak kan er wel af.

Dat kan namelijk wel, maar de titel slaat vooral op de naam Italdesign. De Zerouno is namelijk niet echt Italiaans. VAG kocht de designstudio van Giorgetto Giugiaro enkele jaren geleden. Onderhuids is de Zerouno dan ook een Audi R8 V10 Plus (rijtest). Daarbij is het design euhm…twijfelachtig. Eerder omschreven we de dichte variant van de Zerouno al als een vaag samenraapsel.

We zien de Zerouno Roadster dan ook vooral als een leuke manier voor VAG om wat extra geld te verdienen. Er worden er slechts een handjevol van gemaakt en ze kosten allemaal dik meer dan een miljoen Euro exclusief belastingen. De meesten zullen de Zerouno dan ook alleen tegenkomen in racegames. Niet dat daar wat mis mee is…