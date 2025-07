Mercedes VLE wordt nieuwe ‘Grand Limousine’

Mercedes lanceert volgend jaar een geheel nieuwe modellijn.

Bij een limousine denken we aan een luxe en/of lange sedan. In Duitsland is definitie nog iets breder, want een compacte sedan noemen ze ook een limousine. Mercedes gaat het begrip nog verder oprekken, want het gevaarte hierboven noemen ze een ‘Grand Limousine’.

Mercedes onthult ook alvast de naam van dit model: je kijkt hier naar de VLE. Dit wordt de eerste auto op het nieuwe Van Electric Architecture-platform, wat we al eerder hebben besproken. Dit worden dus elektrische busjes.

Op dit platform komen zowel bedrijfswagens als personenbusjes. De VLE valt in de laatste categorie. En dit is niet zomaar een busje, maar een Grand Limousine. Een luxe MPV dus, met tot 8 zitplaatsen. En deze VLE is nog niet eens het grootste model, want er komt ook nog een VLS. En we kunnen niet wachten op de compacte Mercedes VLA.

Mercedes heeft met de VLE alvast een flinke rit gemaakt door Europa, van Stuttgart naar Rome. Tijdens deze rit van 1.090 kilometer hadden ze twee laadstops nodig van 15 minuten. Dat betekent dat er zo’n 360 kilometer tussen de laadstops zat, maar de totale range ligt uiteraard hoger. Ze zullen vast niet van 0 tot 100% geladen hebben.

Naar de precieze specificaties is het nog even gissen, maar we weten dat de VLE in ieder geval 800V-technologie heeft. Vandaar dat je dus 360 kilometer praktijkrange kunt bijladen in een kwartiertje. Dat is natuurlijk dikke prima, zeker voor zo’n grote en zware auto.

Mercedes verklapt verder dat de VLE achterwielsturing krijgt. Dat is geen verrassing, aangezien de EQE, EQS, E-Klasse en S-Klasse dit ook (optioneel) al hebben. Dan is het logisch dat een mastodont als de VLE dit ook krijgt. Qua design zal de VLE een afgezwakte versie worden van de Vision V, die in april onthuld werd.

Mercedes start volgend jaar met het uitrollen van het nieuwe VAE-platform, dus dan kunnen we als het goed is kennis maken met de VLE.