”Tesla-topman verklapt komst van goedkope Model Q”

Komt er dan toch een betaalbare Tesla genaamd Model Q waarin je zelf mag sturen?

”Jammer maar helaas”, zei Elon Musk met wat andere woorden over de Tesla Model 2. Een goedkope EV met pedalen en een stuur, die is volgens de Tesla-baas overbodig wanneer de zelfrijdende Cybercab er is. Of toch niet? Er gaat nu een gerucht rond over een nieuwe, kleinere EV die minder dan € 30.000,- moet kosten, de Tesla Model Q.

De klokkenluider zou Travis Axelrod zijn. Een naam waar ik tot vandaag nog nooit van gehoord had. Maar Axelrod blijkt de manager te zijn van Tesla’s Investors Relations. Dat wil zeggen dat hij de manager is van de marketeers die investeerders tevreden moeten houden. Bij deze conferentie hebben verschillende Chinese nieuwswebsites wat opgevangen uit de mond van Axelrod.

Het Chinese medium WallstreetCN meldt dat Axelrod sprak over de goedkope Tesla Model Q tijdens een conferentie van Tesla en de Deutsche Bank. Hierin zou de Tesla-manager wat verteld hebben over de omzetdoelen, de toekomst van FSD, maar ook over nieuwe modellanceringen in 2025.

Axelrod over de goedkope Tesla Model Q

”Tesla is van plan in de eerste helft van 2025 een nieuw model te lanceren, genaamd “Model Q. De prijs na subsidies zal minder dan $ 30.000 bedragen”, schrijft WallstreetCN. Verschillende andere Chinese nieuwswebsites bevestigen deze uitspraak. We willen het graag geloven, maar durven niet te zeggen of dit nieuws echt waar is (vandaar de aanhalingstekens in de kop boven dit artikel).

Daarnaast heeft Musk de komst al uitgesloten, al heeft hij nu ook wat anders aan zijn hoofd. En daarbij: hoe past de letter Q eigenlijk in de S3XY-modellijn? We blijven het in ieder geval wel voor je in de gaten houden. In de tussentijd kunnen huidige Tesla-rijders zich verheugen op de aanstaande Kerstupdate.

Foto: Open AI/Dall-E