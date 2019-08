Deze Golf met BMW en Porsche genen heeft 10.000 Watt

Het enige wat nog epischer is dan het exterieur, is het interieur.

Volkwagen, Audi, BMW, Porsche, het zijn zo’n beetje de meest gewilde auto’s die er zijn. Als ik praat met collega @willeme over de autoblog adviezen wil eigenlijk iedereen stiekem hetzelfde: Duits, (een beetje) premium en liefst niet te duur. Als we dat als leidraad nemen, dan moet eigenlijk iedereen de auto waar we hier over schrijven willen. Het was namelijk ooit een Golf, maar gedurende het leven heeft ‘ie gendoping gekregen van BMW, Audi, Porsche, Lamborghini en de god van het geluid.

Zo lijkt de neus van deze Golf IV op die van de BMW E60/E61 5-serie. Het interieur komt in basis uit een Audi TT van de eerste generatie, waar de Golf IV uiteraard het platform mee deelt. Het is alleen helemaal uitgevoerd in wit en oranje. Er zijn vier stoelen gemonteerd die afkomstig zijn van Porsche. Stap je in dan zul je merken dat er hier en daar wat bulten zitten die speakers dragen. In totaal is de audio-installatie goed voor een trommelvliesverziekende 10.000 Watt.

Het oranje van de binnenkant vind je ook terug aan de buitenkant. Het kleurtje is afkomstig van Lamborghini. Dikke 19″ wielen bieden ruimte aan remmen van Porsche. Dat is goed voor de looks, maar niet per se noodzakelijk, want over motorupgrades wordt niet gerept. Origineel zat er VAG’s goede oude 1.9 TDI onder de kap, waarvan je destijds het vermogen af kon leiden uit de hoeveelheid rode letters in de aanduiding ‘TDI’. De basisversie had er precies nul en daarmee 90 pk. Vervolgens ging je er per rode letter 20 pk op vooruit. Dit exemplaar mag echter maar met één rood lettertje schermen en is dus goed voor 110 pk.

Al met al hebben de modificaties volgens de verkoper 40.000 Euro gekost. Maar zoals we weten zie je daar bij tuning doorgaans niks van terug. In dit geval wil men er toch nog 8.990 Euro voor vangen. Een realistische prijs voor dit bijzondere tuningsapparaat?

Dank Pieter voor de tip!