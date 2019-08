Ricciardo is trots op afpakken polerecord Verstappen

Wat een pestkoppen zijn het toch, die Australiërs.

De hoeveelheid records die Max Verstappen heeft weten te verbreken zijn ongekend. Jongste coureur in een F1 auto, jongste coureur die WK-punten haalt, jongste coureur die een race leidt, jongste coureur die een race wint en ga zo maar door.

Toch is er een smetje op zijn blazoen, als je daarover zou kunnen spreken. Hij is niet de jongste coureur die pole position wist te halen. Dat had natuurlijk te maken met Mercedes motoren die zeer dominant waren in de kwalificaties. Dan werden de PU’s opgeschroefd waardoor de Mercedes-coureurs naar de voorste startrij konden gaan.

Vorig seizoen waren er twee kansen voor Verstappen om pole position te rijden en dus ook dat record binnen te halen. Tijdens de derde vrije training van de GP van Monaco reed hij zijn RB14 in de muur. Waardoor teamgenoot Ricciardo vrij eenvoudig pole position kon pakken. Tijdens de kwalificatie van de GP van Mexico zette Ricciardo een zeldzaam cleane lap neer, waardoor hij pole position pakte vlak voor Max Verstappen. Daarover liet hij aan Crash.net weten:

Ik ben er nog steeds trots op dat ik Max heb weerhouden van pole position in Mexico! Want hij is niet meer de jongste, toch? Dus, ja, daar ben ik wel trots op.

Zoals Ome @Jaapiyo zou zeggen: “Shots fired!”. Het klopt namelijk helemaal. Dankzij Ricciardo kan Verstappen niet dat record van zijn naam voorzien. Aan de andere kant, we weten allemaal dat Ricciardo het met die brede grijns heeft gezegd, die we allemaal van hem kennen. Waarschijnlijk zal hij er niet zo heel erg mee zitten. Wat dat betreft: wat vindt Ricciardo eigenlijk van de progressie die zijn voormalige teamleden laat zien?

Ze maken vooruitgang nu het seizoen vordert. Wanneer het lijkt alsof het even niet loopt, komen ze toch met grote updates. Ik heb de onboard van Max bekeken en het zag er erg goed uit. De Honda motor doet het heel erg goed.

Het is precies één jaar geleden dat Daniel Ricciardo bekend maakte dat hij de overstap ging maken naar het team van Renault. Tot nu toe heeft die move zijn vruchten nog niet afgeworpen. Ricciardo start namelijk niet van de eerste positie, maar vanaf P18. De honeybadger laat weten nog geen spijt te hebben van zijn move naar de Fransen: