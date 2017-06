Hamilton: stoppen met F1 na dit jaar is een optie

Hamilton mijmert over zijn toekomst en zijn legacy.

We hebben het daarbij niet over zijn Subaru Legacy, maar over de manier waarop LH44 graag herinnerd wil worden na zijn F1 carrière. In het partijblad van de FIA genaamd Auto (scoor jouw exemplaar hier!), babbelt Lil’ Lewis wat over zijn carrière tot nu toe en zijn persoonlijke ontwikkeling naast de baan.

Aan het eind van het interview komt Lewis’ legacy ter sprake. Zelf krijg ik altijd een beetje de kriebels van mensen die daar ontzettend serieus mee bezig zijn. Toegegeven, de interviewer vraagt Lewis expliciet naar wat hij voor legacy achter wil laten. De Britse kampioen gaat daar vervolgens echter, na voor de vorm te zeggen dat hij er niet zo mee bezig is, wel héél serieus op in. Desalniettemin komt er in de conversatie een interessant punt bovendrijven, want LH44 heeft het onder andere over het moment dat hij zou kunnen stoppen met de F1:

“My destiny is in my own hands. I can decide to stop at the end of this year. Does that mean my legacy is less great than it would be if I stop in five years’ time? Who’s to say? I don’t like to plan for it because I don’t know what’s around the corner, I don’t know what I’m going to do. Whatever I know I’m going to do, if I apply myself the way I’ve always applied myself in my racing and I apply it to anything else I want to do in life, or even if it’s still in racing, I feel I can achieve great things. I’m never going to stop pushing the limits of whatever it is I do with myself and I’m always going to strive for greatness in whatever world it is that I’m in. So I think that mission or that mentality will create my legacy.”