Hyundai gaat de lucht in, vanaf 2028 in productie

Hyundai gaat de lucht in met deze bizarre concept die al in 2028 in productie gaat.

Op dit moment is autorijden nog erg leuk. Zeker als je een leuke vakantietrip kunt maken. Dat zal voorlopig nog wel kunnen, maar met alle enge EU-maatregelen die op komst zijn, zal je enkel in een treintje mogen rijden.

En nee, dat is helaas niet overdreven. Met de George Orwell-esque plannen en alle milieumaatregelen worden auto’s telkens saaier. Nu zijn er gelukkig gave elektrische auto’s, maar reken er maar niet op dat je die in alle vrijheid kunt besturen. Welnee!

Hyundai gaat de lucht in

Hyundai lijkt zich daarop voor te bereiden met de eVTOL. Als je geen zin hebt om op de automatische piloot achter je voorligger te zoemen, kun je met de eVTOL de lucht in! Hyundai heeft het apparaat ontwikkeld in samenwerking met Supernal. Om ietsje specifieker te zijn, Hyundai heeft Supernal een handje geholpen.

Het idee van het gevaarte is dat je korte afstanden kunt doen via de lucht in plaats van de auto te pakken. De cabine is ontworpen door de designstudio van Hyundai Motor Group.

Het is niet zomaar een concept waar je vervolgens nooit meer wat van gaat horen. Neen, het is de bedoeling dat de eVTOL al in 2028 in productie gaat! Dan het ding in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn. Het is de bedoeling dat Europa later zal volgen.

Farnborough International Airshow 2022

Dan even terug naar de hulp van Hyundai. Zij hebben Supernal geholpen met het complete interieur. Niet alleen het design, maar ook de gedachte en filosofie erachter. Denk aan veiligheid, inkoop, productiekosten, vervanging en materiaalgebruik.

De Supernal eVTOL zal zijn publieksdebuut maken op de Farnborough International Airshow 2022. Wij zijn nu aan het beslissen welke blogger wij die kant op gaan sturen om de vliegende Hyundai van dichtbij te bekijken.

