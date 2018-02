Mercedes B-klasse (W246) – occasion video & aankoopadvies

Voor wie een A-klasse te klein is, biedt Mercedes ook de veel praktischere B-klasse.

De B-klasse is overigens wat minder een ‘busje’ dan sommige van zijn MPV-concurrenten. Het betekent dat de Mercedes iets beter smoelt, maar ook een net iets minder flexibel interieur heeft. Ruim is de B-klasse wel, op de achterbank zit je vorstelijk.

De W246-generatie van de B-klasse werd in 2011 getoond, in 2012 is de productie gestart. Aan het eind van 2014 is de B-klasse bijgepunt met gewijzigde koplampen en voorbumper. Ook veranderde de benaming van de diesels, de drie letters CDI zijn opgevolgd door de letter d.

De B-klasse heeft overigens de twijfelachtige eer dat het één van de weinige Mercedes modellen is waar géén AMG variant van is. Mocht je persé op zoek zijn naar een sportieve MPV, dan is de Zafira OPC wellicht een optie.

Aanbod

Op AutoTrack staan meer dan 700 stuks van de B-klasse van deze generatie te koop. Handgeschakelde diesels zijn er vanaf zo’n 12 mille, de meest recente exemplaren kunnen nog ruim veertigduizend euro kosten.

Alternatieven

BMW 2-serie Active Tourer

Mercedes GLA

Volkswagen Golf Sportvan

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De B160 en B180 diesels met 1.5 diesel zijn niet bepaald flitsende klanten.

De 7G-DCT automatische versnellingsbak moet soepel, bijna onmerkbaar schakelen. Een vaker voorkomend probleem is dat bij het schakelen van eerste naar tweede versnelling de auto plotsklaps accelereert.

Het stop-/start-systeem weigert vreemd genoeg als er te weinig brandstof in de tank zit. Na volgooien en enkele kilometers rijden lost het “probleem” zich weer op.

Geen vreemde in deze rubriek: het dual massa vliegwiel bij de diesels.

Carrosserie en interieur

Rammeltjes en kraakjes: niet iedere B-klasse heeft er last van, maar ongewoon is het niet. Onder andere stoelen, display van de navigatie, scharnieren van de armsteun en deurpanelen kunnen bijgeluiden produceren.

Getik van de gordel in de B-stijl bovenin is te verhelpen door nieuwe bekleding.

Onderstel

Onderste draagarm kan eventueel speling geven op de kogel maar dat komt niet heel vaak voor.

Elektronica

De elektrisch bediende parkeerrem kan wel eens opspelen en dan wordt het lastig wegrijden.

Als een B-klasse volledig zonder stroom staat, dan is dat meestal het hoofdrelais. Die zit niet op een hele gebruikelijke plek, namelijk onder de vloer bij de versnellingspook.

Schommelende temperatuur meter: zeker bij de eerste bouwjaren was dat een vaker gehoorde klacht. Het is louter de meter zelf die verandert, niet de temperatuur van de motor.

Vroege navigatie units gaven nogal eens de geest, maar je was toch al van plan de werking te controleren.

Het afstandswaarschuwingssysteem is nogal fanatiek en slaat wel eens onterecht alarm.

Bekijk hier het aanbod van de Mercedes B-klasse op AutoTrack.