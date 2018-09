Huh? Lada presenteert alsnog een “vernieuwde” Niva

Verwarring, dat is wat we voelen.

Lada behoudt momenteel haar evenwicht, al wandelend over een dun koord. De Russische autofabrikant produceert de bijna onveranderde, iconische Niva alweer sinds het einde van de jaren ’70, maar dankzij ideeën vanuit Frankrijk moeten er toch de nodige veranderingen worden doorgevoerd. Althans, dat dachten we, want na de introductie van de 4X4 Vision leek het alsof het boek werd gesloten. Vandaag presenteert Lada echter een modeljaarupdate van de auto.

Daarmee lijkt de auto toch nog even door te kunnen, zowel met de tijd als met zichzelf. Dit heeft alles te maken met de upgrades die de auto heeft gekregen. Hoewel Lada er met deze ene foto van het uiterlijk geen zicht op geeft, moet het interieur van de Niva aardig zijn bijgepunt. Niet alleen krijgt de Niva een nieuw instrumentencluster, kies je de duurdere Black Edition, dan krijg ook nog eens airconditioning en elektrische, verwarmde buitenspiegels. Niet onbelangrijk is eveneens dat de auto beter geïsoleerd is; naast de voorkant zijn ook de deurpanelen en de vloeren aangepakt.

De speciale Black Edition is verkrijgbaar voor 598.900 roebel, omgerekend 7.428 euro. Kies je de 4X4 Urban, dan krijg je een speciale set Grizzly-velgen en moet je 566.900 roebel (7.041 euro) afrekenen. Diezelfde velgen zijn ook beschikbaar op de 4X4 Luxe. Dit model kost omgerekend 6.495 euro.