Deze Mercedes 190 kost 50 Mercedes 190 Ds

En het is geen 190 Evo II...

Even was ‘ie opeens weer enorm populair in Nederland, de originele baby-Benz. Dankzij een loophole in de doorgaans zo zorgvuldig dichtgetimmerde Nederlandse belastingwetgeving omtrent auto’s, kon je zo’n oude trouwe dieseltor rijden zonder er wegenbelasting voor te betalen. Sinds de gloriedagen van Thorbecke was autorijden niet meer zo goedkoop geweest in ons land. Uiteraard werd hiervoor echter al snel een stokje gestoken. Zie jij er nu nog ooit een rijden? Een zoektochtje op internet leert dat een enkele optimistische youngtimer-boer nog wel zo’n 190 D probeert de verkopen voor grof geld. Maar als je een beetje je best doet en ook over de grens kijkt, pik je er tientallen op voor 3.000 Euro per stuk of minder.

Maar neem dan deze signalrot (goede kleur!) 190. 131.195 Pond moet het ding kosten, omgerekend zo’n 150.000 Euro. En dat terwijl het tien jaar geleden nog een leuke doch vrij modale 2.6E was. Hoe dan? Wel, het was tot voor kort het vervoer van Sven Gramm, PR-chef bij Brabus. Sven was fan van de Brabus 190E 3.6S, bijgenaamd de Brabus Lightweight, die zijn broodheer voor het eerst aan de wereld toonde in 1988. Twintig jaar later kreeg hij zijn werkgever zo ver om voor hem een gewone 190 om te bouwen naar zo’n jaren ’80 kanon.

De nette 190 2.6E werd zodoende omgebouwd tot een bruut apparaat zonder achterbank en airco. Ook de nodige geluidsisolatie moest verdwijnen. Gelukkig kreeg de 190 daar wel wat voor terug, namelijk een rolkooi, de dikke zes-in-lijn met een inhoud van 3.6 liter en 268 pk, dempers van Bilstein en veren van Eibach. De neus rust een beter lager bij de grond dan de achterkant, voor de juiste Red Bull Racingesque stance.

Ook op detailniveau ademt de 190 de sfeer van de jaren ’80. De snelheidsmeter loopt naar 300 kilometer per uur, de raamlijsten, deurklinken, grille en badges zijn uitgevoerd in een speciale zwarte lak. Binnenin vind je Recaro’s en een sportstuurwiel van Brabus met één rode poot, plus extra klokjes in het dash die checken of de techniek nog gesmeerd loopt. De velgen zijn 16 inchers met Yokohama’s in de maat 225/45/16.

Ondanks al deze epischheid, besloot Sven de auto vorig jaar van de hand te doen, uiteraard via Brabus zelf. Een Brit kocht hem, maar om onverklaarbare redenen staat het ding nu weer te koop. Over de prijs hebben we het al gehad. Doen?