Gallery: Ferrari 812 Superfast voor Joel Beukers

En natuurlijk is de Italiaanse supercar in een gouden pyjama gehesen.

De Nederlandse ondernemer Joel Beukers heeft zichzelf deze zomer van een nieuwe traktatie voorzien. De garage van de excentrieke fitness-goeroe is verblijdt met een raspaard. De ondernemer blijft in Italiaanse sferen, want na het hebben van een Lamborghini Huracán maakt Beukers de overstap naar dat andere merk: Ferrari.

De keuze is gevallen op een zwarte 812 Superfast. Net als de Huracán (en zijn Rolls-Royce Phantom), zal de V12 Ferrari gebruikt worden als promotieauto voor zijn merk. Het is wederom een zwarte auto geworden. In vergelijking met de Huracán is de vers aangebrachte wrap door Absolute Motors niet verrassend anders geworden. Dit keer is de auto niet volledig goud gemaakt, maar zijn er diverse stukken van de supercar zwart gebleven.

De glimmende Ferrari is weer een stapje extremer als het gaat om de prestaties. Geen vierwiel maar achterwielaandrijving, bijna 200 pk meer vermogen, een motor voor in de neus in plaats van achterin en twee cilinders erbij. Een prima upgrade voor Beukers die met de Ferrari 812 Superfast een toch wel hele leuke ‘auto van de zaak’ heeft. De ondernemer zal beide supercars in zijn bezit houden.