Pininfarina’s nieuwe krachtbolide heeft 1.900 pk!

Dit vinden we goed.

Door de enorme impact die de toenemende interesse in groene, elektrische auto’s heeft gehad op het autolandschap, zien we allerlei nieuwe merken als onkruid uit de grond schieten. Waar het overgrote deel bestaat uit luchtkastelen, zijn er ook absoluut een aantal serieuze spelers. Afgezien van de nieuwe garde zijn er ook een fatsoenlijk aantal oude bedrijven die in dit nieuwe tijdperk hun graantje willen pikken. Pininfarina behoort absoluut tot de laatste categorie.

Met zijn Battista, een volledig elektrische hypercar met 1.900 pk, laat het zien serieuze ambities te hebben. Pininfarina heeft de auto de afgelopen maanden meermaals in stukken aan onze laten zien, maar vanavond trekt het eindelijk de doeken van deze waanzinnige bolide.

Puur afgaande op het uiterlijk heeft de Battista bijzonder veel weg van de Ferrari 488 Pista. Met name door de grote inkeping in de neus van de auto, evenals de flanken van de EV, kunnen we een vergelijking eigenlijk niet uit de weg gaan. Niet overeen komt het aantal exemplaren dat Pininfarina zal maken: de Italianen zullen in totaal slechts 150 exemplaren op de markt brengen, naar verluidt voor een euro of 2 miljoen per stuk.

Door de specificaties van de Battista kunnen we overigens ook een vergelijking met de indrukwekkende Rimac C_Two niet achterwege laten. Het is echter vreemd om de auto’s directe concurrenten van elkaar te noemen, aangezien het Kroatische bedrijf de aandrijflijn, de batterijen en het chassis hebben aangeleverd. Zodoende is het in feite een Rimac, maar dan met een schitterende door Pininfarina ontworpen jas. De Battista kan zich prima meten met de Rimac, want hij produceert zoals gezegd 1.900 pk en liefst 2.300 Nm. Als gevolg kan de auto in minder dan twee seconden naar de 100 km/u schieten. Binnen twaalf seconden zit hij, vanuit stilstand, alweer aan de 300 km/u. Zijn actieradius bedraagt 450 kilometer.