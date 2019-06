Vaderdagtip: Boek een ochtend of middag Porsche 992 training

Drukke agenda of was die hele dag toch wat prijzig? Je kunt nu ook een halve dag op stap met de Autoblog Academy Porsche 911 (992)!

In februari introduceerde Autoblog in samenwerking met Dolf Dekking Driving Events de Autoblog Academy. Lezers en bezoekers kunnen (nog steeds!) voor € 911,00 een uitgebreide rijtraining boeken en gaan een hele dag op stap met een Porsche 911 (992) Carrera S. Hier komen allerlei onderdelen aan het licht, meer informatie over zo’n hele dag lees je hier.

Naast de volledige dagen introduceert de Autoblog Academy nu ook 1/2 dagen. Met dit pakket ga je een dagdeel (ochtend of middag) op stap met een instructeur en de Porsche. Het ochtendprogramma duurt van 09:00 tot 12:00 en het middagprogramma is van 13:00 tot 16:00.

Het is een ingekort programma in vergelijking met een hele dag. Nog steeds worden zaken als houding in de auto, bochtentechniek, remtechniek en anticiperen in het verkeer besproken. Hetzij in een compactere vorm. Rijden op hogere snelheid is tevens nog steeds een mogelijkheid, maar ook dit is minder uitgebreid in vergelijking met een volledig dagprogramma.

De prijs voor de rijtraining van een halve dag bedraagt € 495,00. De komende weken zijn er nog een paar plekken over, dus wie nog zoekende was naar een origineel vaderdag cadeau hoeft niet verder te zoeken! Opgeven kan door een mail te sturen naar

autoblog-events@outlook.com. Geef in het onderwerp aan of je een volle of halve dag wil boeken.