De Mazda 6 haalt een frisse chromen neus

De Japanse D-Segmenter is weer helemaal klaar voor de komende jaren.

Hij is niet stuk te krijgen, de derde generatie Mazda 6. Een facelift betekent bij veel modellen dat de auto het nog even moet volhouden, terwijl er onder de radar volop wordt gewerkt aan een opvolger. Die facelift kwam voor de 6 in 2015 en daarmee zou op papier nu een nieuwe moeten verschijnen. Helaas is dat niet waar, dus krijgt de huidige 6 nog een facelift.

De styling is verder geen verrassing. De 6 blijft uiteraard het tekenende Mazda familiegezicht houden, ook niet verrassend omdat Mazda in de toekomst van plan is dat gezicht nog even te houden. De Mazda 6 krijgt qua uitstraling wat meer chroom mee, licht gewijzigde koplampen en voor de rest met name softwarematige veranderingen, waardoor hij nog even zijn laatste jaren vol kan houden.

De Mazda 6 is en blijft een leuke keuze voor de potentiële Passat of Insignia-koper die net even wat eigenwijzer wil zijn. Nederlanders lijken dat echter niet vaak te willen. Laten we hopen dat extra chroom in de neus doorslaggevend is.