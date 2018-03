Nieuwste creatie van Touring heeft een moeilijke naam

Serieus, wat was er mis met een naam als Focus of Golf?

Heel veel natuurlijk, want een deel van die Italiaanse flair komt meestal met een leuke naam. Denk aan Murcièlago, Portofino, Huracán, Superfa…. ahem. Oké, de extravagante coachbuilder Touring is deel van die Italiaanse flair. Maar overdrijven is ook een vak: ontmoet de Carrozzeria Touring Superleggera Sciàdipersia.

Het is kennelijk een lokale terminologie voor “de Shah van Perzië”. De reden achter deze naam is historisch verantwoord: Touring herbouwt hiermee een auto uit hun eigen archief. In 1958 bouwde de coachbuilder namelijk een creatie op basis van de Maserati 3500 GT. Inderdaad, deze luisterde naar de naam Sciàdipersia. Overigens werd de auto in opdracht van een klant gemaakt. Dan kun je waarschijnlijk ook al raden wie die klant was: de Shah van Perzië. Hoog bezoek dus, tevens één van de meest speciale orders ooit behandeld door Touring.

Terug in het heden spreken we van precies 60 jaar later. Touring besluit om zichzelf een nieuwe Sciàdipersia cadeau te doen. Hij volgt het bekende Touring-recept wat we op eerdere creaties zoals de Disco Volante of de Berlinetta Lusso terugzien: enkel de koets doet Touring, de basis wordt gevormd door een al eerder gebouwd Italiaans raspaard. Er is natuurlijk historisch gezien maar één auto waar de nieuwe Shahvanperzie op gebaseerd kan worden: de Maserati GranTurismo.

Het chassis en de motor zijn dan ook afkomstig uit de recent strakgetrokken GT. Wat dat betekent: 460 pk uit een 4.7 liter V8. Qua specs zal de Sciàdipersia niet verrassen ten opzichte van de Maserati die als basis diende, dat koetswerk is vooral gebaseerd op stijl en niet op lichtgewicht. Dat is dan ook helemaal niet de bedoeling. Touring doet wat ze altijd al doen: rijdende kunst bouwen.

Een overeenkomst met kunst is dat niet iedereen het mooi vindt. Het is vooral erg uitgesproken en stijlvol. Zoals we wel van Touring gewend zijn. Net zoals de andere creaties van de koetsbouwer is er geen prijs bekend, maar kijkend naar de catalogus van eerdere modellen mag je hem niet meenemen als je minder dan een half miljoen hebt liggen. Tevens moet je Touring een exemplaar van de Maserati GranTurismo opsturen om voor je te verbouwen. Helaas zijn die ook niet gratis.