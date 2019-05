Nederlander koopt Vanquish Zagato SB van bijna 1 miljoen

Een leuke kandidaat voor de Autoblog Vakantieauto van het jaar!

Aston Martin en Zagato doen goede zaken met de Vanquish-reeks. Op basis van deze auto, wat destijds het topmodel was, hebben de twee partijen een Coupé (99 stuks), een Volante (99 stuks), Speedster (28 stuks) en een Shooting Brake (99 stuks) bedacht.

De peperdure auto’s verdwijnen niet allemaal naar de elite in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Monaco en Hong Kong. Nee, ook hier in het land van stamppot en frikandellen is de modellenreeks populair.

Er staan tenminste één Coupé (PS-835-X, 768.233 euro) en een Volante (RR-914-T, 820.668 euro) op Nederlands kenteken. Aan die reeks is nu een bijzondere Vanquish Zagato Shooting Brake toegevoegd. Het gaat hier om het exemplaar op de foto’s met het kenteken ZB-451-G. De eigenaar heeft diep in de buidel moeten tasten om de Zagato aan te schaffen. De shooting brake heeft maar liefst 937.133 euro gekost.

De Zagato is donkerblauw van kleur in combinatie met zwarte velgen en gouden details. De atmosferische 6.0-liter V12 onder de kap is goed voor 600 pk en 630 Nm koppel. De andere Nederlandse Zagato’s worden regelmatig gespot in het straatbeeld. Het zou tof zijn als ook deze eigenaar kilometers gaat maken met zijn shooting brake en de auto niet verstopt in een garage.

Fotocredit: @brentcarphotography via Autojunk