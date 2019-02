Roer zelf bijna 500 pk naar de wielen van de New Stratos

Met zo een auto is dat natuurlijk precies wat je wilt.

Het is ondertussen alweer een jaar geleden dat het Italiaanse Manifattura Automobili Torino (MAT) met de fantastische aankondiging kwam dat het een nieuwe Lancia Stratos ging maken. In de tussentijd hebben we weinig over het project vernomen, maar nu het Autosalon van Genève op de hoek staat, wordt daar verandering in gebracht.

Met het oog op het Salon, waar MAT een tweetal exemplaren zal tentoonstellen, brengt het bedrijf interessant nieuws naar buiten. De New Stratos kan volgens MAT namelijk ook met een handgeschakelde versnellingsbak besteld worden. Tot voor kort wilde het bedrijf hierover niets kwijt en kon het alleen zeggen dat de New Stratos, die gebaseerd is op de Ferrari F430, met pedalen achter het stuur door zijn versnellingen kon schakelen.

Hoewel het inderdaad goed nieuws is dat een reïncarnatie van de Lancia Stratos (special) ook op de ouderwetse manier door zijn verzetten kan roeren, is het niet héél opmerkelijk. Immers, de F430, met zijn bijna 500 pk sterke 4,3-liter V8, was een van de laatste Ferrari’s die nog echt met een versnellingspook werd geleverd. De toekomstige eigenaren van een New Stratos krijgen hiermee nog meer stof om over na te denken. Dat gezegd hebbende, om dit te realiseren, zal er ergens op aarde een F430 het leven laten, om donor te worden voor de nieuwe Stratos.

De New Stratos wordt naar verluidt in een oplage van slechts 25 stuks gebouwd. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel MAT hiervan al heeft verkocht. Zoals gezegd brengt het merk twee klantenauto’s naar het Autosalon van Genève, maar het is goed mogelijk dat MAT meerdere exemplaren heeft verkocht. De New Stratos kost, afhankelijk van de prijs van de donorauto, ongeveer 650.000 euro.