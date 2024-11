Danst Verstappen een vochtige Samba in de F1 kwalificatie van Brazilië?

Ja daar is ‘ie dan toch, het kwalificatieverslag voor de Grand Prix van Brazilië. Verstappen weer episch op een vochtig Interlagos?

Gisteren zaten we weer eens tevergeefs te wachten op een mooie F1 sessie in de regen. Vroegah zat je altijd te hopen op regen tijdens Rawe Ceek (IYKYK). Sinds een paar jaar kiest de FIA er echter vaak voor om de sessie af te lasten als het regent. Tot ergernis van fans maar ook soms coureurs. Zelfs Pirelli was gisteren niet blij. Zij stelden dat er gewoon gereden had kunnen worden in het natte. Misschien moet de FIA nog eens de film Rush kijken.

Gelukkig is het vandaag nog steeds nat in Sao Paolo en krijgen we alsnog een vochtige kwalificatie voorgeschoteld. Excelleert Verstappen opnieuw in de glibberige omstandigheden in het land van zijn vriendinnetje?

Q1

Albonio is de eerste bij het stoplicht. Onder andere Lawson, Stroll en Zhou zorgen voor gele vlaggen. Ocon ziet een kans om iets bijzonders te doen en gaat naar P1, voor Alonso. In het droge zijn de Alpine en Aston Martin nergens. Maar met wat extra skills en geluk is er in de regen altijd meer mogelijk. Ook Stroll, Tsunoda en Colapinto zitten er goed bij.

Russell denkt dat er zo weinig regen is dat inters wellicht een goed idee zijn. Er rijdt een man op de baan met inters en dat is geweldige vent Valtteri Bottas. Hij is echter laatste. Voordat het zo ver komt dat anderen gaan wisselen, klapt Colapinto in de muur. Het zag er goed uit voor de Argentijn, maar hij wil iets te veel. In de eerste twee knikken vangt hij een uitbrekende staart eerst nog goed op, maar dan swingt het momentum in de auto terug en glibbert hij de baan af. Biem, in boarding. Een rode vlag zwaait met een kleine negen minuten op de klok.

Als de klok weer gaat tikken wordt Bearman teruggeduwd naar de pitbox. Hij stond op inters, maar het regent nu juist weer iets harder. In de elimination zone staan dan de twee Saubers, Albonio en…de twee Mercs…Russell heeft haast en haalt een aantal auto’s in op de pit exit. Een beetje zoals motorrijders dat soms doen in de file. Tsunoda is in dit geval de koppige bestuurder die daar geen zin in heeft en in de weg gaat rijden.

Het circuit is duidelijk veel sneller geworden. Piastri en Albon verbeteren zich aanzienlijk. Hamilton en Russell hebben het echter nog steeds lastig. Is de Merc knaak of afgesteld in de hoop op een droge race vanmiddag? Tsunoda is de snelste van allemaal.

Opeens is Norris dan bijna de bok. Hij redt zichzelf echter op het nippertje en gaat door als vijftiende. Hamilton is het kind van de rekening en mag vanmiddag als zestiende starten. Bearman, Colapinto, Hulkenberg en Zhou liggen er ook uit. Zij moeten hopen op meer melee vanmiddag. Verstappen ondertussen gaat op het laatst soeverein naar P1.

Q2

Piastri waagt de sprong naar inters aan het begin van Q2. Is dat voor Piastri zelf, of om te testen of het zou kunnen werken voor Norris? Op de lijn is Piastri alleen langzamer dan Perez en Alonso. Terwijl Verstappen dan naar P1 gaat, wisselt Norris inderdaad zo snel mogelijk naar inters. In Q1 hield het immers niet over op de wets voor NOR en McLaren. In zijn tweede ronde is Piastri veruit de snelste.

Russell spint dan, maar kan door. De Mercedes is overduidelijk een listige auto. Maar het is Sainz die voor een rode vlag zorgt. De winnaar van de vorige race in Mexico klababbert de baan af in de eerste knik. Een tweede rode vlag zwaait. Norris moet hopen dat niet meer regen valt. Hij staat elfde en heeft straks een kleine vijf minuten om zichzelf te verbeteren. Niet voor niks is hij de eerste bij het stoplicht voordat de rode vlag wordt neergehaald.

Norris heeft echter mazzel, want het circuit is opnieuw veel sneller geworden. Hij gaat naar P3, Tsunoda naar P4, Albon naar P5. Alonso gaat naar P1. En dan gaat opeens het spel echt op de wagen. Waar Norris nog bijna geëlimineerd was in Q1, staat nu Verstappen in de gevarenzone. En glibbert Stroll de baan af. De Canadees komt niet weg en zorgt voor een rode vlag! Verstappen kan zijn ronde niet afmaken…en ligt eruit. Net als teammaat Perez, Bottas, Sainz en Gasly. Verstappen vanmiddag dus vanaf P17…Hebben we een strijd om het kampioenschap om handen?

Q3

Een ding is zeker: het wordt de eerste keer dat een kwalificatie op zondag niet aangevoerd wordt door een Duitser. Dat gebeurde namelijk wel de vorige vijf keer (Schumacher, Rosberg en Vettel), maar Hulkenberg die in Brazilië nog de pole pakte in 2010 ligt er al lang uit.

Norris is dan de snelste, maar een sensatie hangt in de lucht als eerst Ocon en daarna Albon de lijst aanvoert. Norris stelt dan echter orde op zaken, vlak voordat de tweede Aston Martin van Alonso de muur in klapt. Het zorgt voor de vierde rode vlag van de sessie.

Met ruim zes minuten op de klok lijkt de regen nog meer afgezwakt te zijn. Worden de posities dan ook nog een keer opgeschud? Russell schiet van de baan, maar kan door. Norris is een seconde langzamer dan voorheen, terwijl Leclerc de auto opvangt. Albon stelt zijn tweede startplaats veilig door hard te crashen met de Williams en de vijfde rode vlag te veroorzaken. Het is wel volle toewijding om zo hard te remmen op een stuk groen asfalt naast de baan in bocht 1. Niet hetzelfde als wat Schumacher ooit deed in Monaco, zogezegd.

Met 3:31 op de klok gaan we voor de zesde keer los met de 7 resterende auto’s. Norris is iets sneller dan zijn eerste tijd. Piastri haalt dat bij lange na niet en crasht dan bijna in de eerste bocht na start-finish. Lawson gaat dan naar P2, maar Tsunoda is nog sneller. Hij gaat naar P2. Ocon nestelt zich tussen de twee RB’s op P3. Maar Russell is dan toch snel in de Merc. Hij gaat naar P2. Leclerc kan er weinig tegenover zetten. Maar P6 is ook niet per se slecht in deze condities. Voor Albon resteert P7, Piastri stelt teleur met P8.

Waar de Red Bulls falen gaan de VCARB’s dus als een speer. Dat wordt een race vanmiddag! Nu al weer zin an. Over een paar uurtjes is het al zo ver.