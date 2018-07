De Mercedes G65 owneert nu ook de DAF Variomatic

De Gelände kan echt alles.

Maar moet daardoor nu wel terug naar de dealer in Amerika. De National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) heeft namelijk vastgesteld dat Mercedes op sommige auto’s de verkeerde software geinstalleerd heeft, waardoor de G65 AMG (rijtest) extreem hard achteruit kan rijden. Bak in ‘R’, voet op het gas en goaaan met die geblazen V12! Het probleem is alleen dat de G-klasse niet de meest geschikte auto is voor dit soort capriolen. Bij meer dan 16 mijlen per uur in ‘de achteruit’ kan de zeecontainer als je het stuurwiel bedient namelijk omkieperen.

Net als bij de recente terugroepactie voor de Bugatti Chiron hoeft Mercedes geen drommen mensen voor hun dealers te verwachten met hun G65jes. Hoewel Amerika een hele belangrijke markt is voor de G, worden naar verluidt maar 20 exemplaren geaffecteerd door het issue. De G65 was in ‘Murica weliswaar niet zo duur als in Nederland, maar kostte nog altijd een dikke 200.000 Ekkerdollars. Klanten worden geïnformeerd door Mercedes en kunnen uiteraard een gratis fix komen halen. Blijft de grote vraag over: als jij er toevallig een zou hebben, zou je ‘m dan laten fixen, of houd je wel van een beetje gevaar?