De Mercedes GLC Coupé die we nog tegoed hadden

Als Helbro-busjes SUV coupé's waren.

In Genève presenteerde Mercedes de facelift van de GLC. Natuurlijk hadden de Duitsers ook de gelifte GLC Coupé kunnen meenemen. De verschillen zijn immers te verwaarlozen. Mercedes heeft dit nieuws echter voor zich gehouden en dat heeft een reden.

In april staat de volgende autobeurs op de planning, in New York. Om nog iets van een primeur mee te nemen heeft Mercedes de facelift GLC Coupé voor de Amerikaanse show bewaard. Prima hoor, die Amerikanen mogen hem hebben.

Mercedes zegt in het persbericht onder andere dit over de GLC Coupé. “Het resultaat is een auto voor individualisten die een bijzonder design, de nieuwste technieken en de grootst mogelijke ruimte weten te waarderen”. Laat Femke Halsema en haar I amsterdam circus het maar niet horen.

De GLC Coupé komt in eerste instantie als 200 4MATIC, 300 4MATIC, 200 d 4MATIC, GLC 220 d 4MATIC en als GLC 300 d 4MATIC op de markt. Vermogens variëren van 194 pk tot 258 pk. De benzinemotoren komen met het inmiddels welbekende 48V-systeem (EQ Boost). Net als de reguliere GLC, introduceert Mercedes het nieuwste multimediasysteem, MBUX, op de GLC Coupé.

Prijzen zijn nog niet bekend. Op het moment van schrijven valt de oude GLC Coupé nog te configureren op de Nederlandse Mercedes-site.