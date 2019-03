Feest: de Koenigsegg Jesko is een hit

Christian von Koenigsegg kan in zijn handen wrijven.

Zouden autodesigners veel Grand Theft Auto spelen alvorens ze een nieuw model tekenen? De Koenigsegg Jesko roept in dit geval deze vraag op. De nieuwe hypercar uit Zweden lijkt sterk op de Dewbauchee Vagner (foto), een virtuele auto uit GTA 5 die in 2017 naar de game kwam.

Of de Jesko nu lijkt op een virtueel voertuig uit een spelletje of niet: feit is dat de Koenigsegg nu al een succes is. De opvolger van de Agera RS is uitverkocht, zo laat Christian von Koenigsegg weten. Er waren 125 beschikbare slots voor de Jesko. 83 klanten hadden al een aanbetaling gedaan nog voor de daadwerkelijke onthulling in Genève. Naar aanleiding van de presentatie in de Zwitserse stad waren er nog eens 42 geïnteresseerden die de Jesko wilden kopen. Koenigsegg zegt inmiddels alle aanbetalingen te hebben ontvangen en daarmee is de Jesko voorlopig uitverkocht.

De productie van de hypercar gaat eind 2020 beginnen. Koenigsegg gaat één Jesko per week bouwen. Klanten kunnen kiezen uit twee varianten, een Track of het Top Speed model. De Zweedse autobouwer laat weten dat onder die 125 kopers enkele Koenigsegg-dealers zitten. De dealers hebben een slot gekocht om deze te verkopen aan klanten die niet in de gelegenheid waren om naar Genève af te reizen.