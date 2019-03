Dit is de stilste Brabus die je kunt kopen

Een gigantische motor die het uitschreeuwt is niet weggelegd voor alles uit Bottrop.

Is Brabus de beste tuner ter wereld? Uiteraard subjectief, maar hun gedurfdheid moet je ook objectief kunnen waarderen. Waar Mansory vooral op opvallen gericht is, zijn de mensen van Brabus juist veelal gesteld op sinister zwart. Bovendien zijn de gaafste veranderingen mechanisch. De dikste modellen hebben een kuurtje waarmee 900 pk niet ondenkbaar is. Op hoge toeren brullen de Brabussen het uit. Dat is eigenlijk waarmee Brabus vaak geassocieerd wordt: brullen en zwart.

Op één van die twee fronten vinden we op de tweedehandsmarkt een vreemde eend in de bijt. De creatie in kwestie is zeer zwart, dat is één ding wat zeker is. Ook zit er een dik aantal pk in en accelereert hij snel. Maar kan hij brullen? Nee, integendeel. De auto is zo stil als het maar kan. Het is namelijk een Brabus-versie van ieders favoriete powersedan: de Tesla Model S.

Tsja, je kunt een motor niet laten schreeuwen als deze niet op benzine of diesel loopt. De Tesla Model S (rijtest) is het ondertussen alweer negen(!) jaar oude wapen van Tesla om de wereld te laten zien hoe elektrisch rijden moet. Brabus, veelal bekend van Mercedessen, pakte een Model S bij de kladden. Er zit voorin geen motor die je kunt laten glimmen, wel kun je het uiterlijk en het interieur aanpakken. Dat deden ze.

Zwart vormt de basis. Zwarte lakkleur, zwarte carbon onderdelen, een zwarte lipspoiler, grote zwarte velgen: you name it. Het interieur van Tesla is vaak omstreden, want daar is het meestal een nogal zwarte bedoeling. In de Brabusla heb je hier geen last van: de stoelen en vloermatten zijn mintgroen. Ook zit er in de bekerhouders en in de deurdrempels blauwe LED-verlichting. Vrij omstreden keuzes, het is een dik contrast met de rest van de auto. Het moet je ding zijn, zeg maar.

Brabus heeft toch de motor van de Model S niet met rust gelaten, want volgens de advertentie heeft de auto nu 760 pk. Dat is 60 pk meer dan de standaard 700 pk van de Model S P85D (of P90D, waarop deze gebaseerd is). Wat dit doet met de al niet te zuinige acceleratie van de power-Tesla, is niet bekend. Klinkt dit alles je nou als muziek in de oren? Mooi, de auto kan van jou zijn. Op mobile.de kun je hem kopen voor 172.550 euro. Een flinke smak geld, maar dan heb je één van de twee Brabusla’s in de wereld. Bovendien is de auto gloedjenieuw, met slechts 45 km op de teller. Een buitenkansje, maar wel een dure.

Met dank aan Mart voor de tip!