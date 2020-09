Deze Porsche Cayenne gaat harder dan een 911 Turbo - Autoblog.nl

En je kunt er ook je kinderen én hun hockeysticks in kwijt.

Degenen die gisteren een blik op de site hebben geworpen zullen vast de oranje Cayenne nog niet vergeten zijn. Deze Cayenne was op een bijzonder opzichtige manier aangepakt door Mansory, zoals we inmiddels van ze gewend zijn. Vandaag hebben we een Cayenne die naast een Mansory Cayenne minder op zou vallen, maar hem wel helemaal zoek zou rijden.

De Porsche Cayenne die je hier ziet is de Nebulus. Deze bijzondere Cayenne is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende bedrijven, waaronder HGP Turbo’s. De meest opzienbarende veranderingen zijn op motorisch vlak.

Het vermogen van deze SUV is namelijk opgekrikt naar maar liefst 962 pk en het koppel is gestegen naar 1.250 Nm. Dit hebben ze voor elkaar gekregen door de turbo’s, het inlaatspruitstuk en het luchtfilter te vervangen door opgewaardeerde exemplaren. In een standaard Cayenne moet je genoegen nemen met 550 pk en 770 Nm koppel.

Een reguliere Cayenne Turbo is al geen slome jongen, zeker als je bedenkt dat de auto 2.175 kg weegt. Daarmee is al een topsnelheid van 286 km/u en een 0-100-tijd van 3,9 seconden mogelijk, zonder dat er aan gesleuteld is. Aan de Porsche Cayenne ‘Nebulus’ is echter wel gesleuteld, waardoor deze de 333 km/u aan kan tikken. 0-100 km/u is in 3,1 seconden mogelijk en 0-200 km/u in 10 seconden.

Het exterieur van de Cayenne is grotendeels ongemoeid gelaten. Geen carbon motorkap en dat soort geintjes dus. Om toch te laten zien dat deze Porsche Cayenne anders is dan de doorsnee Cayenne waarmee de kinderen naar de hockey worden gebracht heeft de Nebulus wel een wrap en 22 inch aftermarket-velgen gekregen.

De auto is eerst in matzwart gewrapt en vervolgens is het rode patroon daarop aangebracht in een nieuwe wraplaag. Dit proces nam ongeveer een week in beslag. Hetzelfde psychedelische patroon zagen we ook op een eerdere creatie van HGP, een Audi RS7 met eveneens 962 pk.

Wil je ook graag een Porsche Cayenne met 962 pk? De upgrade kost €24.900, inclusief installatie.