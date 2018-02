De motorfiets uit Dumb & Dumber wordt geveild

Oude tijden herbeleven met deze minibike uit de komische film.

Geen prachtige Ferrari-, Porsche- of een klassieke Mercedes-veiling dit keer. Nee, een friggin’ oude minibike gaat onder de hamer. Toch gaat dit ding relatief veel geld opleveren, want het is de minibike uit de film Dumb & Dumber! De motorfiets werd gebruikt in de originele film (niet het vervolg), dus we hebben het over de komedie uit 1994. De tweewieler was onderdeel van een paar hilarische scenes. Voor de film werden twee minibikes gebouwd door Sydney J. Barholomew. Dezelfde man die ook verantwoordelijk was voor het honden-busje uit Dumb & Dumber. Eén van de twee minibikes gaat dus onder de hamer.

De aanbieder zegt de kleine motorfiets te hebben bemachtigd via Gordie Merrick. Deze man was destijds transport coördinator voor Dumb & Dumber. Hij kreeg na afloop van de film de minibike cadeau. Het andere exemplaar eindigde in de handen van Planet Hollywood.

De online veiling is tot en met morgen. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op dik 35.000 dollar. Check de eBay-advertentie hier.