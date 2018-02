5 schitterende Rolls-Royces op Nederlands kenteken

Kost een paar duiten, maar dan heb je ook wat.

‘Personaliseren en ‘Rolls-Royce’ is eigenlijk pleonasme. Meer dan 90 procent van de Rolls-Royce klanten kiest voor een persoonlijke touch. Het merk gaat qua personalisatie dan ook verder dan elke andere grote autofabrikant. In Nederland zijn Rolls-Royces, naar mijn mening, niet altijd even spannend uitgevoerd. Toch zijn er een aantal voorbeelden te vinden van Rolls-Royces op Nederlands kenteken met een eigen gezicht. Wraps, tuning en ander spul telt niet mee in dit lijstje. Klik op het plaatje voor meer foto’s.

Rolls-Royce Wraith – 419.139 euro

De goedkoopste uit dit rijtje. Voor een meerprijs koos de eigenaar van deze Wraith voor een two-tone kleurstelling. Het maakt de auto nét even wat specialer.



Rolls-Royce Dawn – 489.471 euro

Misschien wel de minst spannende van de top vijf. Met zijn diepblauwe kleur en bruinlederen interieur toch een hele chique uitvoering.



Rolls-Royce Phantom Coupé – 563.189 euro

Deze komt binnen. Met een felblauwe kleur is deze Phantom altijd aanwezig op elke parking.



Rolls-Royce Phantom VIII – 620.373 euro

De nieuwe Phantom in een two-tone kleur. Wat een enorm slagschip. Het prijskaartje is minstens zo indrukwekkend.



Rolls-Royce Phantom Coupé Zenith – 663.275 euro

De duurste van het stel. Foute velgen? Zo komt de Zenith uit de fabriek rollen. Van deze Rolls zijn slechts 50 stuks gebouwd, met een bijzonder heftige aanschafprijs.