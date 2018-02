Voor welke auto maakt tennisster Serena Williams reclame?

De auto is in elk geval hoger dan Serena.

Acht jaar lang dezelfde auto als daily rijden? Ik moet er persoonlijk niet aan denken, want ik probeer graag van alles uit. Voor tennisster Serena Williams liggen de zaken duidelijk anders, want ze is gek op het Amerikaanse automerk Lincoln. Naar eigen zeggen gebruikt ze haar Navigator al acht jaar als dagelijks vervoersmiddel.

Lincoln vond het daarom wel een goed idee om de 36-jarige Williams uit te nodigen voor een gesprekje. De tennisster heeft een deal gesloten met de autobouwer en zal in Amerika het gezicht worden van het automerk.

Ze gaat onder meer op sociale media reclame maken voor Lincoln. Ze is niet de eerste celebrity die het merk promoot. Eerder verscheen Hollywood-ster Matthew McConaughey in diverse reclamespotjes van het automerk.

De nieuwe Navigator werd vorig jaar op de New York Autoshow onthuld. De mega-suv is er in een ‘normale’ versie en als long wheelbase. In de VS is de auto er vanaf zo’n 72 mille.