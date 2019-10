Deze supercar heeft pas écht houtinleg

Kijk, dat is pas chic.

Houtinleg wordt al sinds jaar en dag toegepast in interieurs van auto’s. Het geeft de auto een luxe uitstraling. Althans, dat is de bedoeling. Tegenwoordig zien we het niet meer zo vaak, maar zo’n tien tot twintig jaar gelden kon het ‘hout’ ook van plastic zijn. Jazeker, de Hyundai Sonata was toen nog leverbaar in Nederland.

Tegenwoordig hebben sommige automerken de houtafwerking tot een kunst verheven, met natuurlijk Rolls-Royce en Bentley als uithangborden voor het vakmanschap. Maar wat deze supercar doet, gaat een stap verder. Het is niet zozeer dat ze het dashboard hebben afgewerkt met hout, het gehele dashboard ís van hout.

De auto in kwestie is de Nano Cellulose Vehicle Concept en het is de meest milieuvriendelijke supercar die de wereld heeft gezien. De Nano Cellulose Vehicle Concept is een samenwerkingsproject tussen 22 Japanse universiteiten, toeleveranciers en onderzoekinstituten.

De auto is gebouwd met alleen maar duurzame materialen, waaronder hout en cellulose nanofiber, dat gemaakt wordt van planten en natuurlijk afval van bijvoorbeeld boerderijen. Het materiaal is gebruikt voor de deuren, dak, motorkap en koetswerk. Over koetswerk gesproken, het resultaat ziet er spectaculair uit. Toegegeven, het is een beetje een generieke supercar, maar het eindresultaat is zeker niet lelijk. Zeker en profil zijn de proporties goed gekozen.

Dan de motor. Je verwacht natuurlijk geen V12 met carburateurs en die zul je ook niet aantreffen. De Nano Cellulose Vehicle Concept heeft een waterstofmotor. Qua prestaties moet je je er niets bij voorstellen, want deze ‘supercar’ is begrensd op 20 km/u. Kan iedereen goed zien dat jij heel milieuvriendelijk bezig bent in je Nano Cellulose.