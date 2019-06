Polestar 1 nu beschikbaar in Nederlandse configurator

Stel nu deze gelikte auto samen.

Polestar heeft een Tesla-achtige strategie voor zijn auto’s. Het automerk zal alles online afhandelen. Er komen wereldwijd fysieke winkels waar mensen informatie kunnen krijgen, maar een traditionele showroom vol auto’s ergens op een industrieterrein zit er niet in. Polestar heeft de voorkeur voor winkelstraten om het winkelende publiek te benaderen.

Onderdeel van die online beleving is het aanbieden van een gelikte configurator. Na het samenstellen van de auto kan de bestelling meteen worden doorgegeven. Polestar heeft vandaag de Nederlandse configurator gelanceerd. Het werkt intuïtief, dat hebben we wel eens anders gezien bij autofabrikanten.

Je kunt een kleur selecteren, vervolgens wat details. De wielen, het interieur en daar is de samenvatting al. Heel uitgebreid is het allemaal niet. Prijzen beginnen bij 159.500 euro inclusief belastingen. Polestar verwacht tussen december 2019 – februari 2020 de auto te kunnen leveren.

Kleine geheugen opfrisser nodig? De Polestar 1 is een hybride. De auto komt met 2 elektromotoren op achteras en een tweeliter viercilinder verbrandingsmotor. Er is sprake van een systeemvermogen van 600 pk en 1.000 Nm koppel. Er is een 34 kWh accupakket aanwezig en met de Polestar 1 kan 110 kilometer (WLTP) volledig elektrisch gereden worden. Spelen met de configurator kan hier.