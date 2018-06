Vergelijking: de nieuwe Audi A1 vs. de oude

Tijd om het vergrootglas er eens bij te pakken en de verschillen nader te bekijken.

Eindelijk is ook Audi’s kleinste helemaal nieuw. De afgelopen jaren maakten we kennis met onder meer de nieuwe A4, A5,A6, A7 en A8. De A1 was deze week aan de beurt. Het ‘vrouwelijke’ is er wat afgestoft en Audi heeft gekozen om van de A1 een meer volwassen auto te maken. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant.

Audi introduceerde de A1 in 2010. Het moest een premium alternatief worden voor auto’s zoals de Volkswagen Polo, de Seat Ibiza, de MINI Cooper en de Peugeot 208. De move van Audi door met een compact premium model te komen was geen onaardige, want de A1 werd een vrijwel dagelijkse verschijning op de wegen. We zijn inmiddels acht jaar verder en aangekomen bij de tweede generatie A1.

Let op: bij alle afbeeldingen staat de nieuwe A1 boven en de oude A1 onder.

Exterieur

Audi koos voor een grondige revolutie in plaats van een saaie evolutie. De nieuwe A1 is behoorlijk anders geworden. Het nieuwe ontwerp is wel wat druk te noemen. Overal zijn gaten, frutsels en designelementen te vinden. Op de foto’s ziet het er gelikt uit, maar in de praktijk is het altijd even afwachten hoe de nieuwe auto zich zal presenteren. Niet iedereen kiest immers voor S-line, een lekker setje lichtmetalen en een kek kleurtje.

De voorbumper is scherper dan het mes van de slager. Er is tevens meer nagedacht over de vormgeving van de motorkap. Een ander element zijn de drie sleuven boven het Audi-logo. Niet zozeer functioneel, wel een knipoog naar het verleden. Stoer is het sleutelwoord voor de voorkant.

Het zijaanzicht is ook anders. Een dikkere C-stijl geeft de auto meer aandacht. Zeker als de nieuwe A1 met een kleurtje is besteld. Zoals al eerder gezegd komt de nieuwe A1 altijd als Sportback met vijf deuren. Voor de rest is de vergelijking met het oude model niet heel spannend als het gaat om het zijaanzicht. Daarvoor moeten we door naar de achterkant.

Net als bij de achterlichten van de A7, zijn de ‘typische A1′-achterlichten geĆ«volueerd. Het is allemaal iets scherper geworden. Audi koos er wel voor om zichtbare uitlaten te monteren. Een verbetering in plaats van die neppe sierstukken die we tegenwoordig vaak zien. Het hoekige van de voorbumper is tevens bij de achterbumper te vinden. De positie van het kenteken en de logo’s is hetzelfde gebleven.





Interieur

Het interieur van de oude A1 zat ergonomisch prima in elkaar, maar Audi heeft de boel toch op een paar punten weten te verbeteren. Zo is het infotainmentscherm serieus gegroeid en is de locatie verhuisd naar het midden. Standaard krijg je een display van 8.8-inch in de auto. Een upgrade naar 10.1-inch is ook mogelijk. Ter vergelijking: het scherm in de oude A1 was slechts 6.5-inch groot.

De ventilatieroosters moesten daardoor wijken. De knoppen zitten op de plek waar je het verwacht en in dat opzicht is er niet heel veel anders. Het grote verschil is de komst van de Audi Virtual Cockpit die de oude analoge tellers vervangen. Dit is standaard op elke A1. Daarnaast is er voortaan meer keuze voor personalisatie met kleurtjes en materialen in het interieur van de A1. Het maakt het wat minder grijs en grauw, mits je hier extra voor wilt betalen natuurlijk. Omdat de nieuwe A1 is gegroeid in alle opzichten (LxBxH: 4,01 x 1,74 x 1,41 m) is er nu ook meer interieur- en 65 liter meer bagageruimte. Met een neergeklapte achterbank is er 1.090 liter beschikbaar. Bij het oude model was dat 920 liter.





Techniek

De motoren komen sterk overeen met het vorige model. Een verschil is wel dat er geen dieselmotor komt. In alle gevallen gaat het om TFSI-motoren, met een motorinhoud van 1.0 (90 pk) tot en met 1.5 liter groot (200 pk). Net als het oude model is er keuze uit een handgeschakelde of een automatische versnellingsbak.

De nieuwe A1 kent drie onderstelconfiguraties. Namelijk basis, sport en sport met instelbare schokdempers. Hoe dit stuurt zal uit de rijtest moeten blijken. Verwacht echter niet opeens een wild stuurmansmonster uit Ingolstadt.

Conclusie

Audi probeert zich te onderscheiden van de Polo en de Ibiza door de A1 een krachtiger voorkomen te geven. De A1 zul je vooral voor zijn uiterlijk moeten kopen, want de nieuwe Polo en Ibiza hebben tegenwoordig een interieur waar je weinig op kunt aanmerken. Ook deze hatchbacks kun je krijgen met een digitaal instrumentencluster en een prima infotainmentsysteem. Pas later, als de sportievere S1 gaat komen, weet Audi zich pas echt te onderscheiden met het Quattro vierwielaandrijvingssysteem. De Audi is het aantrekkelijkste in de vergelijking met de andere twee, al zal daar een stevig prijskaartje tegenover staan. Voor nu hebben we daar nog geen antwoord op, aangezien de prijzen pas in een later stadium bekend worden gemaakt.