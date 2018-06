YES, supercar van Toyota gaat er echt komen!

Geen concept gezeur, gewoon een écht product.

Op de Tokyo Auto Salon presenteerde Toyota een idioot lekkere auto in de vorm van de GR Super Sport Concept. Ondanks het smakelijke uiterlijk haalden we onze schouders een beetje op. Een concept is natuurlijk leuk voor op een beurs, maar wat echt telt is een productiestadium zodat men daadwerkelijk iets heeft om in te rijden.

Toyota komt in dat opzicht met goed nieuws. De Japanners hebben bekendgemaakt dat de ontwikkeling van een supercar daadwerkelijk is gestart. Net als de GR Super Sport Concept, zal de auto qua techniek gebaseerd worden op de TS050 Hybrid LMP1 die dit weekend de overwinning wist te pakken op Le Mans.

Deze auto heeft een twin-turbo V6 met directe injectie, gekoppeld aan Toyota Hybrid System-Racing (THS-R). De hybride levert daardoor 1.000 pk aan vermogen. Op Le Mans heeft Toyota de potentie van de techniek bewezen en dat ze deze technologie naar een straatauto gaan brengen is briljant te noemen.

We started this project because we believe that creating a super sports car that delivers the same appeal as the TS050 Hybrid greatly adds to Toyota’s involvement in WEC. And at some point in the near future, customers will have a chance to get behind the wheel of this incredible machine and experience its astonishing power and driving performance”, – Shigeki Tomoyama, president GAZOO Racing Company