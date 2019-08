De nieuwe Audi A4 zal een échte Audi worden

Dus geen Passat of Superb. Verder een hoop plannen betreft de A5, A7, A8 en R8! Je leest het hier, op Autoblog.

De Audi A4 is op dit moment niet de meest populaire auto in zijn segment. Destijds werd de auto redelijk lauw ontvangen. Goede auto, gaaf interieur, leuke gadgets. Maar wellicht iets te braaf. Wat dat betreft is het niet vreemd dat een groot gedeelte van de klanten de A4 overslaat en kiest voor een Audi A5 Sportback, die technisch gelijk is.

Audi heeft de huidige A4 net voorzien van een (zeer geslaagde) facelift, maar is al heel erg druk bezig met de opvolger. De altijd zéér goed geïnformeerde Georg Kacher van Automobilemag weet te melden dat het weinig gescheeld had, of de volgende A4 (de B10) werd geen ‘echte’ Audi. Dankzij het dieselgate-schandaal moest er heel veel geld bespaard worden. De bonentellers van Audi hadden uitgerekend dat kiezen voor het MQB-platform (motor overdwars) één miljard euro goedkoper zou zijn dan gebruik maken van het MLB-platform (motor in lengte).

Audi A4 (B10)

Echter, dankzij de ontwerpen van Mark Lichte werd duidelijk dat het MLB-platform een veel fraaiere auto zou opleveren dan wanneer deze gebouwd zou worden op het MQB-platform. De A4 zou van het MQB platform een beetje rare proporties krijgen, net zoals de Skoda Superb dat heeft. Daarentegen werd het ontwerp van de A4 op MLB-basis wél gewaardeerd. Kortom, ook de nieuwe A4 staat op het MLB-platform. Qua uiterlijk schijnt de A4 veel weg te hebben van de Audi A6, die over het algemeen beter gewaardeerd wordt dan zijn wel erg anonieme voorganger.

A5 Cabriolet

Net als BMW en Mercedes-Benz moeten er wat niches verdwijnen. Het aantal modellen dat de Duitse Drie aanbieden is gewoonweg veel te omvangrijk. Dit betekent dat de Audi A3 Cabriolet en Audi A5 Cabriolet zullen worden vervangen door één model, een gerucht dat we al eerder tegenkwamen. Niet zo vreemd, daar de bron gelijk is (Georg Kacher schrijft ook voor Auto Bild). De nieuwe auto wordt wederom een vierpersoons cabriolet. Deze zal net als de A3 gebouwd worden op het MQB-platform. Echter, qua prijs en positionering zal de auto meer naar ‘A5’ neigen dan naar ‘A3’.

A5 en A7 Sportback

De Audi A5 Sportback zal ook niet terugkomen zoals wij gewend zijn. Dat lijkt een vreemde keuze, daar de A5 Sportback behoorlijk goed verkoopt. Eigenlijk heeft de van BMW afkomstige Hildegard Wortmann (die sinds gisteren bij Audi is begonnen) een ander plan. Naar het schijnt wordt opvolger van de Audi A5 en A7 Sportback één auto. Deze zal overigens wél op het MLB-platform staan. De A5 Cabriolet wordt dus ietsjes lager gepositioneerd, de A5 Sportback dus wat hoger.

Audi A8

Of er een nieuwe A8 komt, is nog niet helemaal zeker. Op dit moment is het zeer aannemelijk dat het vlaggenschip van Audi gebouwd gat worden op het platform van de Porsche Panamera en Bentley Continental GT. Er schijnen bronnen te zijn die zeggen dat de A8 wordt vervangen door een A9, die op het PPE-platform staat en geheel elektrisch zal zijn.

Audi R8

Wat betreft de Audi R8 is het eigenlijk veiliger om geen uitspraken te doen. Er zijn nogal veel tegenstrijdige geluiden. De Audi Sport divisie wil zo lang mogelijk volhouden aan de atmosferische V10, alhoewel iedereen weet dat dat een keertje moet ophouden. Porsche is op dit moment bezig met het TTE-platform. Deze wordt ontwikkeld voor de Boxster en Cayman, die geheel elektrisch zullen zijn. Naar het schijnt ‘mag’ Audi hier een R8-opvolger van maken.