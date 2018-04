Schopt Audi de A5 cabrio en TT Roadster tegen de kop?

De twee oben ohne Audi's zouden vervangen worden door een oude bekende.

Voor velen bestaat de ultieme auto-droom uit het cruisen over de Pacific Coast Highway met het dak eraf, maar in de realiteit hebben cabrio’s het al een tijdje lastig. De verkopen vallen tegen en veel merken bieden zodoende niet of nauwelijks nog open auto’s aan. Traditioneel behoren de premium Duitsers niet tot die merken. BMW en Audi hebben beide drie daklozen in het gamma (met de Z4 worden het er weer vier bij BMW) en Mercedes maakt het helemaal bont: in Stuttgart kan je welgeteld 113 verschillende cabrio’s kopen. Niche-vulling op zijn best.

Toch denkt Audi er volgens Autobild aan om het aantal cabrio’s in het gamma ietwat te reduceren. De TT Roadster en A5 cabrio zouden namelijk het veld moeten ruimen, ten faveure van een nieuwe A4 cabrio. De verkoopcijfers van de twee modellen zijn namelijk niet om over naar huis te schrijven: de A5 cabrio deed in heel Europa vorig jaar 7.404 units (ongeveer de helft van het aantal coupé’s) en de TT Roadster (rijtest) vond zijn weg naar 3.971 dameskappers.

Beide modellen zouden nu in een klap vervangen kunnen worden door een nieuwe A4 cabrio. Deze A4 is onderhuids stiekem de cabrio-variant van de nieuwe A3, maar dan met een extra ‘hoge’ baaaadge. Als zodanig komt de auto ook op VAG’s MQB-platform te staan. Het formaat van de auto moet in de buurt komen van dat van de BMW 4-serie cabrio en Mercedes C-klasse cabrio, maar kan vanwege diens ‘bescheiden’ basis goedkoper in de markt gezet worden. Zeg maar een soort budget-premium dus. Puik idee?

