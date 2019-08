Er zijn extra vlotte Skoda’s onderweg

Met vlot bedoelen we de looks, maar toch beter dan niets.

Van alle merken in de Volkswagen Groep is Skoda misschien wel de meest interessante. Je krijgt alle bekende Volkswagen techniek in een Skoda-jasje. Ondanks dat niemand waarschijnlijk écht warm zal lopen van auto’s als de Octavia en Superb, zal er ook niemand over vallen.

Wil je een ‘dikke’ Skoda, dan moet je opteren voor een ‘RS’, op dit moment zijn de Skoda Octavia RS en Kodiaq RS de enige optie. Een andere mogelijkheid is kiezen voor de Sportline, die we tot nu toe alleen zagen op de Superb. Gelukkig heeft Skoda nog een ‘sub sub-label.’ Dat is namelijk de ‘Monte Carlo’. Het is misschien niet de sportauto die je jezelf beloofd hebt, maar als je een Skoda koopt, dan is smoelt een Monte Carlo versie best aardig.

Het recept is vrij simpel maar doeltreffend. Een leuke bodykit, grotere velgen en wat hoogglans zwarte accenten. Goed nieuws voor als je een Skoda op het oog hebt, want er komen twee Skoda’s in ‘Monte Carlo’-uitvoering bij. Voor de IAA in Frankfurt zijn namelijk de Scala Monte Carlo en Kamiq Monte Carlo bevestigd.

Het ‘Monte Carlo’-label zagen we voor het eerst in 2011 op de Fabia. In die tijd zijn er Monte Carlo-versies geweest van de Yeti, Rapid, Citigo (alledrie geïntroduceerd in 2014). De eerste twee zijn inmiddels uit productie.