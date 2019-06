Audi Sport vecht voor behoud V10, waarschijnlijk succesvol

Vechten voor een goede zaak!

Als je kijkt naar het gamma van Audi, is het eigenlijk heel erg opmerkelijk dat de R8 ertussen tussen staat. Het assortiment bestaat voornamelijk uit compacte auto’s, crossovers, sedans , stationwagons en hatchbacks die Audi ‘Sportbacks’ noemt. Tussen al die zakelijk verantwoorde auto’s staat ook de Audi R8.

De R8 is een sportwagen die veel puristischer is dan hetgeen de concurrentie in de showrooms hebben staan. Ondanks dat de huidige Audi R8 net voorzien is van een facelift, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo zou de volgende Audi R8 geheel elektrisch gaan worden. Het niet meer van deze tijd om zo’n fantastische motor als de huidige R8 aan te blijven bieden.

Toch denkt Oliver Hoffmann dat het niet zo’n vaart zal lopen. Nu kan hij het weten, want de Duitser is immers de grote baas van Audi Sport. Audi Sport is verantwoordelijk voor de RS-modellen van Audi, de racewagens van het merk en ook de Audi R8. Aan het Britse AutoCar laat hij weten dat de V10 een icoon is en een USP in zijn segment. De huidige klanten zijn helemaal van de Audi R8 vanwege diens fantastische motor. Hoffmann geeft toe dat elektrificatie inderdaad onderwerp van gesprek is voor de opvolger van de Audi R8. Jazeker, ondanks eerdere geruchten die het tegenspraken, komt er gewoon een nieuwe Audi R8.

Voorheen waren er bronnen die spraken van een volledig elektrische Audi R8 in 2022. Dat zou dan automatisch het einde betekenen voor de V10 voor de snelle Audi. Echter, Lamborghini zal nog wel een tijdje gebruik blijven maken van de tiencilinder. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in hybride vorm gebeuren. Volgens Hoffmann is de atmosferische V10 verplichte kost voor de compacte Lamborghini, ook voor in de toekomst.

Hoffmann en de zijnen werken nauw samen met de jongens van Lamborghini. De enige manier om dit soort auto’s te kunnen ontwikkelen is door de kosten daarvan te delen en een zeer goed uitgekiende platformen-strategie te hanteren. De kans dat de volgende Audi R8 volledig elektrisch wordt, is zeer aannemelijk, maar een hybride variant met die geweldige V10 zal er als speciaal model naast kunnen komen.

Dan nog even over de huidige Audi R8. Daarvan wordt er een extra hardcore model verwacht, de zogenaamde ‘GT2’. Deze Audi zou het midden met houden tussen de R8 LMS raceauto en de R8 straatversie. Nu is bekend dat deze volgende week al op het Goodwood Festival of Speed wordt onthuld. Oliver Hoffmann deelt mee dat opvallend genoeg de ‘voetgangersveiligheid’ de grootste uitdaging was voor deze auto. Waarschijnlijk heeft de auto wat meer splitters en spoilers dan de gewone R8.