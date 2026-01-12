Waarom je beter even kunt wachten met het bestellen van je Renault Twingo

Er komt een nog leukere deal aan.

Het is zover: de elektrische Renault Twingo in al zijn glorie is te bestellen. Voor de basisversie genaamd ‘Evolution’ ben je 20.990 euro en voor de leukere Techno-uitvoering betaal je ten minste 22.590 euro. Vooralsnog kun je alleen de Techno bestellen, maar er komt later nog een versie. Al zal die variant geen Renault of Twingo heten.

Net als Nissan mag ook Dacia aan de slag met het Twingo-platform. Dit wisten we al even, maar nu krijgen we wat meer interessante informatie over de volgende stads-EV van Dacia. De eerste keer dat je hem in levende lijve kunt treffen, is op de Paris Motor Show (Mondial de l’Automobile) van 12 tot en met 18 oktober. Ervoor, ergens in september, krijgen we de eerste beelden van Dacia’s Twingo.

Niet de nieuwe Spring

Er is nog wat veranderd aan het idee van de nieuwe Dacia. De bedoeling was eerder om het Twingo-gebaseerd model als opvolger van de Spring te gebruiken. In een interview van Autocar wordt dit beeld onderuit gehaald door Dacia-productbaas Patrice Lévy-Bencheton.

De Dacia Spring blijft gewoon nog in het assortiment wanneer de nieuwe EV er is. Volgens Lévy-Bencheton zullen de twee auto’s verschillend zijn in grootte, vorm en ga zo maar door. Het frisse model zal duidelijk afstammen van de retro-Twingo, maar wel met Dacia-styling. Zeg maar hetzelfde recept dat de Sandero bij de Clio gebruikt. Daardoor kan de Spring prima naast de nieuwe EV blijven leven.

Prijs van de Dacia Twingo

Tevens verklapt Lévy-Bencheton in welke richting we moeten denken voor de prijs. En dan wordt het interessant, want de Twingo is al erg scherp geprijsd met zijn prijskaartje vanaf 20.990 euro. Toch belooft Dacia eronder te gaan zitten. We moeten vooralsnog uit gaan van een prijs onder de 18.000 euro.

Toevallig is 18k precies dezelfde prijs als de Dacia Spring in Nederland? Wordt de Dacia Twingo dan de goedkoopste Dacia? Dat ligt eraan. In Frankrijk kost de Spring 16.900 euro. Als er met de prijs op het Franse gamma wordt gedoeld, is ie dus duurder. In dat geval wordt het ook uitkijken voor een prijs boven die van de Renault Twingo E-Tech himself.

Als Dacia één prijs hanteert voor alle Europese markten, dan kan het nog wel eens interessant worden. Als je al vanuit financieel oogpunt voor een Twingo wilt gaan, kun je dus beter even wachten tot het Dacia-equivalent er is. En trouwens: wie zou er nog voor een Dacia Spring gaan als je ook een Twingo-based Dacia kunt hebben die ietsjes ruimer is én 10 pk meer heeft (70 pk tegenover 80 pk)?