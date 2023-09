Wat te verwachten van de nieuwe Audi Q3

De nieuwe Audi Q3 staat inmiddels ook al te trappelen.

Compact, crossover, premium. Combineer dat met een beetje elektrificering en een sportpakketje en je hebt een winnaar te pakken. Op dit moment staat de Audi Q3 in de showrooms mode- en milieubewuste klanten te verleiden.

Het model loopt mee sinds 2018 en is sindsdien niet voorzien van een facelift of grote wijziging. In Nederland zijn die de diesels geschrapt sinds 1 april 2022 (nog altijd geen grap) en in 2021 kwamen er PHEV-versies.

Derde generatie

De in Hongarije gebouwde auto krijgt uiteraard een derde generatie. Nog niet zolang geleden werd de derde generatie Tiguan onthuld. De huidige Q3 deelt zijn techniek met de tweede generatie Tiguan. Dus ook hier kan het helpen om naar de toekomst te kijken. Dat is precies wat ze bij het Franse L’Automobile doen.

De derde generatie Audi Q3 is namelijk in ontwikkeling. De auto zal niet als de nieuwe Tiguan op het nieuwe MQB Evo-platform staan. De nieuwe VW Passat staat daar ook op en ook de Cupra Terramar zal gebruik maken van dit platform. Er kom geen Seat-derivaat.

De nadruk wordt gelegd op de PHEV-uitvoeringen, die in twee versies komen. Eentje met 204 pk en de andere met 272 pk. Dat is inderdaad gelijk aan de Tiguan en ligt ook op de lijn met de Alfa Romeo Tonale (die @jaapiyo steevast teennagel noemt). De actieradius moet aanzienlijk groter zijn dan nu het geval is, om en nabij de 50 km afhankelijk van de carrosserievorm.

Aandrijflijnen nieuwe Audi Q3

Gewone benzineversies komen er ook en de Franse publicatie weet te melden dat er zelfs diesels in het verschiet liggen! Een 2.0 TDI met 150 of 193 pk. Op zich geen vreemde gok, want de Tiguan is er ook mee leverbaar in landen die geen Nederland zijn.

Audi haast zich behoorlijk met de nieuwe Audi Q3. In eerste instantie verwachten we voor de lancering van de derde generatie nog een faceliftmodel. Maar alle traditionele looptijden gaan natuurlijk binnenkort op de schop.

Alle fabrikanten zijn nu bezig met de laatste introducties van auto’s met verbrandingsmotor voordat alles verplicht elektrisch moet zijn. De Audi Q3 is niet geheel ontoevallig een van de laatste modellen die dan nog wordt ververst. De auto wordt rond 2025 verwacht.

