Max is niet het enige dat uit Nederland komt dat prijzen wint, de Grand Prix van Zandvoort doet dat ook…

Heb je er ook alweer zo’n zin in? De Dutch Grand Prix op Zandvoort? Op zondag 25 augustus is het weer zover en wij kunnen niet wachten. Niet alleen vanwege de race, maar meer omdat het dan hoogzomer is en we hopelijk verlost zijn van die eeuwige regen en de grijze luchten. Doch dit geheel terzijde natuurlijk.

Maar de race en het hele spektakel eromheen kunnen onze goedkeuring ook wel wegdragen hoor. En niet alleen die van ons, ook van de mensen die er verstand van hebben. Dat blijkt wel uit het feit dat de Grand Prix van Zandvoort twee prijzen won op een prestigieus Formule 1-gala.

Grand Prix van Zandvoort valt flink in de prijzen

Als eerste werd de promotor van de race in het zonnetje gezet. Directeur Robert van Overdijk kreeg uit handen van F1-baas Stefano Domenicali de bokaal voor ‘Promotor van het Jaar’ uitgereikt. En alsof dat nog niet genoeg was, volgde er nog een rpijs.

En die heeft er alles mee te maken dat jij en ik niet met de auto naar Zandvoort mochten, maar op de fiets en trein waren aangewezen. Mede daardoor ging de organisatie ook nog met de duurzaamheidsprijs aan de haal.

Dat zijn dus twee belangrijke prijzen voor een relatief nieuwe race op de kalender. In de huidige vorm is de Grand Prix van Zandvoort namelijk pas drie keer gereden. En alledrie werden ze gewonnen door Max Verstappen, zeggen we er nog maar even bij. En daar kunnen we als rasechte Nederlandse chauvinisten toch best een beetje trots op zijn, lijkt ons!

HUP HOLLAND HUP!!