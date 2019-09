Kruis op schone wijze Europa door met deze GLE 350de

Bijna 100 km op één accu! En dan heb je ook nog een efficiënte dieselmotor tot je beschikking.

Op dit moment is de voltallige redactie die over auto’s schrijft aanwezig op de IAA in Frankfurt. Al het laatste en heetste nieuws brengen wij zo snel mogelijk naar u, de trouwe Autoblog-lezer. Qua vervoer naar naar Frankfurt hebben wij absoluut geen reden tot klagen, namelijk een hoogst comfortabele Mercedes-Benz GLE 450.

We kunnen alvast verklappen dat die GLE een uitstekende reisauto is. Wellicht doet deze GLE het nog een stukje beter, want het is de GLE 350 de. Het ‘d’ gedeelte van de naam duidt op een dieselmotor, het ‘e’ gedeelte geeft aan dat er sprake is van elektrische ondersteuning.

Het is een redelijke elektromotor, want deze is namelijk goed voor 136 pk. Het accupakket is 31,2 kWh sterk. Bijzondere USP van deze auto is dat je 90 tot 99 kilometer op de accu kunt rijden volgens de WLTP-norm. Daarnaast heeft deze hybride GLE een 2.1 liter grote dieselmotor met 194 pk. Het systeemvermogen bedraagt 320 pk en het systeemkoppel is 700 Nm. 0-100 km/u duurt 6,8 tellen en de topsnelheid is een begrensde 210 km/u. Prima om lekker door Europa te cruisen.