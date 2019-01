Nissan LEAF e+ brengt je voortaan verder

Een grotere batterij voor de LEAF van modeljaar 2019 die meer kilometers mogelijk maakt.

Mocht je om wat voor reden dan ook een LEAF overwegen, dan is nu misschien de tijd. Nissan heeft voor modeljaar 2019 de elektrische auto vernieuwt en een nieuwe batterij aan het gamma toegevoegd. Naast de LEAF met een 40 kWh-batterij, is er nu ook een LEAF met 62 kWh-batterij. De accu is gekoppeld aan een elektromotor met een vermogen van 217 pk. De LEAF e+, zoals het model heet, heeft een WLTP-actieradius van 385 kilometer.

Nissan heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt door ook het interieur op te frissen. Er is een nieuw infotainmentsysteem met een 8-inch scherm. De Japanse autofabrikant presenteerde het 2019 model op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De 2019 LEAF zal leverbaar zijn met e-Pedal en ProPILOT. Dit betekent dat je volgens Nissan slechts één pedaal nodig hebt om te versnellen, remmen of stoppen. ProPILOT is een soort super deluxe cruise control, die de auto kan laten stoppen, starten en centreren op de rijbaan.

De vernieuwde LEAF en LEAF e+ zijn vanaf deze zomer leverbaar. In maart communiceert Nissan de prijzen van de elektrische auto’s. Wie interesse heeft kan nu al contact opnemen met de lokale dealer.