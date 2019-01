BREEK! Aanschouw de neus van de nieuwe BMW 7 Serie

Bij deze: onze oprechte excuses, of heel graag gedaan.

Zojuist ging er op de redactie een schok door het gebouw toen waarde collega @720s een Instagram-verhaal met ons deelde, waarop een gedeelte van de gefacelifte BMW 7 Serie uit de doeken werd gedaan. Na een kleine speurtocht kwamen we uit bij een Russisch account dat blijkbaar de hete informatie heeft kunnen verspreiden.

Het is lastig om onze emoties te beschrijven bij het zien van de neus van de vernieuwde Siebener. Overduidelijk is in ieder geval dat BMW zelf enorm in zijn nopjes is met de huidige designtaal en de trend om alles maar groter te maken. De meeste SUV’s van het merk hebben een dergelijke metamorfose al ondergaan. De enorme nieren zijn op BMW’s grootste SUV, de nieuwe X7, uiteraard het meest imposant.

In een recent artikel waarin we de aankomende 7 Serie alvast onder de loep namen, kon je al lezen dat BMW de neus van het model hoogstwaarschijnlijk nog nadrukkelijker neer wilde gaan zetten. Op de bijbehorende spionagefoto’s kregen we hiervan een idee, maar vooralsnog was het grotendeels gissen naar het uiteindelijke resultaat. Nu we daadwerkelijk beeld hebben van de volgende 7 Serie, lijkt deze verwachting uit te gaan komen. Bij het oplichten van het doek is te zien dat de nieren een aanzienlijk deel van de voorzijde innemen.

Het nieuwe design zal ongetwijfeld niet bij iedereen in goede aarde vallen. Enkel degenen die de BMW X7 een beeldschone auto vonden en nog altijd niet van deze mening zijn afgeweken, zullen ook de nieuwe 7 Serie met open armen ontvangen. We kijken met smart uit naar de officiële onthulling. Zeker omdat er momenteel nog weinig concrete informatie over de auto op straat ligt. Een van de weinige dingen die we denken te weten, is dat de 7 Serie zuinigere, compactere motoren moet krijgen, evenals een nieuw interieur.