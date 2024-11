Zie jij wat er anders is aan de Range Rover Evoque na de facelift?

Wij niet.

Wie in anno 2024 zo goedkoop mogelijk in een Range Rover wil rijden, moet voor de Evoque gaan. ”En de Discovery dan?”, horen we je al denken. Die is sinds het uiteen vallen van het merk Range Rover op zichzelf gaan wonen en is zogezegd dus geen Range Rover meer, maar een Discovery. Zo betaalbaar mogelijk RaRo’en kan vanaf vandaag in een nieuw jasje. Range Rover voert namelijk een facelift door voor de Evoque.

Zoals je gewend bent van onze vrienden uit het Verenigd-Koninkrijk zijn de veranderingen aan het exterieur minimaal. We hebben hieronder de Range Rover Evoque na de nieuwe facelift (links) en voor de facelift (rechts dus) naast elkaar gezet. JLR heeft het over een nieuw ontwerp voor de grille. Zie jij de verschillen? Laat dan even een reactie hieronder achter.

Vanbinnen heeft Range Rover eveneens weinig veranderd tijdens de facelift van de Evoque. Wederom is links nieuw en rechts oud. De grote verandering zit hem in het infotainmentprogramma. Dat draait nu op een nieuwe versie van het Pivi-pro-systeem. Daarnaast is er leer gebruikt waar geen dieren voor hebben geleden en dat ook nog eens tien jaar moet meegaan.

Ook motorisch verandert er niet veel

Ook motorisch verandert er niet veel. Je kunt nog steeds dieselen met de D165 of D200, een mild-hybride kiezen in de vorm van de P160 en er is een plug-in hybride. Deze versie noemt RaRo niet langer de P270e, maar de Electric Hybrid. Vreemd om af te wijken van de namenstructuur, maar de nieuwe term is voor leken wel wat begrijpelijker.

Hoe dan ook, de PHEV kan volgens de WLTP 61 kilometer elektrisch rijden aan een stuk. Dat ga je in de praktijk niet halen. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook verkoper JLR. Jaguar Land Rover denkt dat je in de praktijk 47 kilometer geruisloos kunt rijden zonder op te laden.

De prijzen van de vernieuwde Evoque

Net als voor de facelift heeft de versie met de meeste pk’s (de PHEV met 269 pk) het goedkoopste prijskaartje. De Evoque S is de allergoedkoopste met een prijs van €64.991 euro. Daarna komt de Dynamic SE van minimaal €72.429 en daarna de Autobiography van tenminste €80.219.