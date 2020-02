Dit is de nieuwe Peugeot Landtrek

Mocht je interesse hebben dan heeft Peugeot met deze Landtrek geen positief nieuws voor je.

Peugeot heeft een pickup gepresenteerd. En dat brengt ongetwijfeld vraagtekens bij je naar boven. Die vraagtekens zullen beperkt blijven tot dit moment, want de pickup ga je toch niet tegenkomen op de Nederlandse wegen. Tenzij iemand heel toevallig de absolute wens heeft deze bedrijfswagen te gaan importeren.

Het is namelijk zo dat deze Peugeot Landtrek in samenwerking is gemaakt met het Chinese Changan. En ondanks het feit dat pickups van Peugeot ons totaal onbekend zijn in Europa, is het zeker niet de eerste pickup die ze maken. Andere pickups van Peugeot zijn de 404, 504 (niet te verwarren met de klassiekers) en de Hoggar. Allemaal auto’s die bestemd waren voor markten buiten Europa, waaronder Afrika en Zuid-Amerika.

De tweelingbroer van de nieuwe Landtrek is de Changan Kaicheng F70. De pickup staat op een platform dat sinds vorig jaar in gebruik is genomen. De Peugeot komt in drie varianten op de markt. Waaronder als enkele cabine en als dubbele cabine.

Het Frans-Chinese werkpaard is er als 4×2 en als 4×4 te krijgen. Krachtbron is een 2.4-liter benzinemotor van 210 pk en 320 Nm koppel. De pickup heeft een Getrag handgeschakelde versnellingsbak of een automaat van Punch. De handbak is ook te krijgen in combinatie met een 1.9-liter diesel met 150 pk.