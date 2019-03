Tesla’s zijn te betrouwbaar, volgens Tesla

If it ain't broke.

Nog niet zo heel lang geleden konden we niet anders dan concluderen dat Tesla enorm goed bezig is op het moment. Zo’n 10 jaar geleden kon je enkel een verbouwde Elise met obesitas kopen bij Musk en zijn kompanen. Tegenwoordig bestaat het gamma uit vier auto’s (Model S, 3, X en Y) en staan de pickup, vrachtwagen (Semi) en Roadster op de planning. Kortom, ze zijn daar lekker bezig.

Als het gaat om bouwkwaliteit gaat, kunnen ze nog wel wat leren van Audi of Lexus. Echter, bouwkwaliteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid. Volgens de laatste berichten vindt Tesla dat Tesla’s zeer betrouwbaar zijn gebleken. Tesla houdt nauwkeurig in de gaten wat de punten van aandacht zijn bij de Tesla garages en wat blijkt: dat veel heel erg mee. Ja, er zijn de nodige afwerkingsmissers, maar de hardware functioneert uitstekend. Sterker nog, volgens Tesla zijn reguliere onderhoudsbeurten compleet overbodig.

Op zich zit daar natuurlijk wel enige logica achter. De elektromotor heeft slechts een bewegend onderdeel, terwijl er bij de verbrandingsmotor enorm veel onderdelen zijn die bewegen en dus ook slijten. Aangezien een Tesla in eerste instantie veel op de motor afremt (voor de regeneratie), gaan de remmen langer mee dan bij een gelijkwaardige auto.

Voorheen was het mogelijk om een Tesla te voorzien van een onderhoudspakket van 3 of 4 jaar. Die komen per direct te vervallen. Voor mensen die hun een onderhoudspakket hebben aangeschaft, is Tesla zo sympathiek om de waarde van de resterende periode terug te storten. Ondanks dat de onderhoudsintervallen er niet meer zijn, zal er af en toe wel wat aan gesleuteld moeten worden. Denk aan wielen balanceren (16.000 km), remvloeistof check (2 jaar) en airco service (afhankelijk van type). Nu de monteurs iets minder te doen hebben, kunnen ze misschien meehelpen om nieuwe auto’s te bezorgen.

